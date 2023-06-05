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Numan Kurtulmuş kimdir, nereli ve kaç yaşında? TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş hangi görevlerde yer aldı?

05.06.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adayı oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un, TBMM Başkanı adayı olduğu bilgisi yayımlandı. Bu gelişmenin ardından Numan Kurtulmuş hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. Peki, Numan Kurtulmuş kimdir, nereli ve kaç yaşında? TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş hangi görevlerde yer aldı?

Numan Kurtulmuş kimdir, nereli ve kaç yaşında? TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş hangi görevlerde yer aldı?

Numan Kurtulmuş'un hangi görevlerde yer aldığı merak ediliyor. TBMM'de yeni başkan seçimi merakla beklenirken Numan Kurtulmuş başkan adayı oldu. TBMM Genel Kurulu, bu hafta geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplanacak. TBMM Başkanı adayı olan Ak Partili Numan Kurtulmuş'un hayatı ve biyografisi hakkındaki sorgulamalar hız kazandı. İşte detaylar...

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür.

Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.

ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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MECLİS BAŞKANI 7 HAZİRAN'DA BELLİ OLUYOR

Meclis Başkanı ilk turu için seçimler gizli oylama ile yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3'üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek. 3'üncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis başkanı netleştikten 1 hafta sonra da Meclis Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek.

Meclis başkan vekilleri, idare amirleri ile katip üyeler belli olacak.

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