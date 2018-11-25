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Numan Kurtulmuş’tan af açıklaması: Seçim sonrasına kalabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş MHP’nin af teklifiyle ilgili olarak, “Af konusunda örneğin Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Bu arada seçime kadar Meclis’in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum" dedi.

Numan Kurtulmuş’tan af açıklaması: Seçim sonrasına kalabilir

AK Parti ile MHP, af konusunda anlaşamamıştı. MHP, bir süredir siyasetin gündemini meşgul eden ve daha çok uyuşturucu satıcılarının yaralanacağı söylenen af teklifinin daha fazla vakit kaybetmeden Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi görüşünde.

KURTULMUŞ TARİH VERDİ: SEÇİMDEN SONRA

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bugün basılı gazetelerin yöneticileriyle bir araya gelerek afla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, af konusunda Adalet Bakanlığı’nın önemli çalışmalar yaptığını belirterek “Af konusunda örneğin Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Bu arada seçime kadar Meclis’in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum.” dedi.

Yerel seçim Mart 2019’da yapılacak.

"İTTİFAK DEĞİL İŞ BİRLİĞİ"

AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka değinen Kurtulmuş, yerel seçimlerde tablonun 24 Haziran’a göre farklı olduğunu, bunun ‘ittifak’ değil ‘iş birliği’ olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. AK Parti’li yönetici, iki parti arasındaki görüş farklılıklarının iş birliğine engel olmadığını aktardı.

Partisinin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini kaybetmesinin başkanlık sistemini tartışmaya açmayacağını aktaran Kurtulmuş, “Sistemin nasıl değiştiği de malum, o iş çoktan bitti” dedi.

Kurtulmuş, yeni bir değişiklik için Meclis’i ve referandumu adres gösterdi.

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