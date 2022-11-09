O fotoğraf savaşın sembolü olmuştu! Son haliyle ortaya çıktı "O bir aktris ve fotoğraf 5 yıl öncesine ait" iddialarına böyle yanıt verdi

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasıyla savaşa dair birbirinden çarpıcı çok sayıda fotoğraf gelmişti. Ancak savaşın acı yüzünü ortaya seren binlerce fotoğraf arasından bir tanesi savaşın adeta simgesi olmuştu. AA foto muhaberi Wolfgang Schwan'ın Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde fotoğrafladığı, Olena Kurilo'nun yaralı yüzü, tüm dünyada manşetlerde yer almış ve hafızalara kazınmıştı. Hakkında pek çok şey merak edilen kadın, 9 ay sonra ilk röportajını AA ile gerçekleştirdi. Schwan ise öğretmen olan Kurilo'nun yaralandığı anı görüntülemesinin ardından bu defa Ukraynalı kadının iyileşmiş halinin de fotoğraflarını çekti. İlk Kurilo'nun röportajındaki çarpıcı o detaylar...

Rusya-Ukrayna savaşının sembolü haline gelen fotoğraf

"GÖZLERİMDE TOZ VE CAM PARÇALARI VAR"

Kurilo, roketin, yaşadığı binaya çarptığını dile getirerek patlama nedeniyle gözlerinde toz ve cam parçaları bulunduğunu ve en kısa sürede ameliyat olması gerektiğini belirtti.

"Ameliyat olmam gerekiyordu ve Ukrayna'daki klinikler beni kabul etmemişti ama İngiliz gazeteciler ve gazeteler sayesinde Polonya'da 3 operasyon geçirdim." diyen Kurilo, Londra'da da bir ameliyat olacağını ve görme duyusunun yüzde 50'sini yeniden kazanma ihtimali olduğunu söyledi.

Kurilo, "Ukrayna savaşının yüzü oldum ama bunun bir tesadüf sonucu olmadığını anladım. Bunun bir amacı olduğunu ve bir görevim olduğunu anladım. Benim görevim şimdi insanlara yardım etmek." ifadelerini kullanan Kurilo, ağırlıkla Ukrayna hakkında konuştuğunu, çünkü artık görevinin Ukrayna'nın zaferine yardım etmek, ülkesine destek olmak ve sesini olabildiğince duyurmak istediğini söyledi.

RUS BASINININ "O BİR AKTRİS VE FOTOĞRAF 5 YIL ÖNCESİNE AİT" İDDİASI

Kurilo, Rus basınının, kendisinin "bir aktris ve fotoğrafın 5 yıl öncesine ait olduğunu" iddia ettiğini öğrendiğinde şoke olduğunu dile getirdi.

"Önce çok şaşırdım ama sonra bütün bunları görünce gülümsemeye başladım. Benim bir memur olduğumu söylüyorlardı. Başka kadınların resimlerini bulup kullanmaya çalışıyorlardı ama bana benzemiyordu." diyen Kurilo, Rus basınındaki haberlere açıklık getirmek için bir röportaj yaptığını kaydetti.

"BOMBA SESLERİNİ DUYDUĞUM GÜN 'BAŞLADI' DEDİM"

Kurilo, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde haberleri takip ettiğini, Putin'in şaka yapmadığını anladığını ancak bunun gerçekleşmeyeceğine inandığını vurguladı.

"Bomba seslerini duyduğum gün 'başladı' dedim. Bunun bir rüya olduğuna inanmak istedik ve böyle bir şeyin Avrupa'da, 21. yüzyılda olabileceğine inanamadık." diyen Kurilo, Rusya'nın "özel askeri operasyonuna" başladığını aktardı.

Olena Kurilo, saldırıların ilk dakikasından itibaren Ukrayna halkının "sarsılmaz ruhu" ve "motivasyonu" ile ülkesinin bu savaşı kazanabileceğinden "kesinlikle şüphe duymadığını" dile getirdi.

Kurilo, şu anda Ukrayna'nın, "Putin ile Avrupa arasında kaldığını" söyleyerek "Eğer biz kazanırsak, Putin daha fazla ileri gidemeyecek çünkü bunları elde edecek kaynaklara sahip olmayacak. Bu zafer herkes için önemli ve insanların bunu anladığına inanıyorum. Bizim Putin'e karşı zaferimiz tüm dünyanın zaferi olacak." diye konuştu.

Bunun yanı sıra, birçok şeyin Ukrayna'yı destekleyen ülkelere de bağlı olduğunu vurgulayan Kurilo, ülkesinin savaşmak için daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu, ne kadar fazla silaha ulaşılırsa o kadar çabuk zafer elde edileceğini kaydetti.

"ONLAR BURADA OLMASAYDI BANA NE OLURDU BİLMİYORUM"

Kurilo, hayatının tümüyle değiştiğini ve Avrupa'da yaşayacağını hiç düşünmediğini belirterek, "Daha önce aile ve iş gibi değerlerim vardı, şimdi çok değişti. İnsan, destek ve insan hayatı önceliğim oldu." dedi.

Savaşın başlamasıyla, kendilerine yakın olan insanların birdenbire uzaklaştığını çünkü kendilerini desteklemediğini dile getiren Kurilo, birçok Ukraynalının ya da akrabalarının Rusya'da olduğunu ve şimdi iki farklı tarafta olduklarını söyledi.

Kurilo, "Umarım bir gün hayatta neyin önemli olduğunu anlarlar." ifadesini kullandı.

Öte yandan, daha önce tanımadığı insanların kendisiyle yakınlaştığını ve dostluk kurduğunu söyleyen Kurilo, "Bu dostlukların çok uzun sürmesini istiyorum. Onlar burada olmasaydı, bana ne olurdu bilmiyorum." dedi. (AA)



