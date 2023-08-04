O günü işaret etti 'Tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor' Dün 20 ilde 40 derecenin üzerine çıktı! İşte Meteoroloji'den son dakika 4-8 Ağustos hava durumu

Eyyam-ı bahur sıcakları tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Herkes sıcaklıkların düşeceği zamanı araştırırken dün 20 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı iller şu şekilde oldu: Şırnak: 45,3 derece, Mardin: 44,5 derece, Şanlıurfa 43,3 derece, Siirt : 43,1 derece, Batman: 42,6 derece, İzmir: 42,5 derece, Gaziantep: 42,4 derece, Diyarbakır: 42,3 derece, Eskişehir: 42,2 derece, Aydın: 42,1 derece, Mersin: 41,9 derece, Kilis: 41,9 derece, Manisa: 41,5 derece, Kahramanmaraş: 40.9 derece, Hatay: 40,6 derece, Karaman: 40.6 derece, Tekirdağ: 40,6 derece, Kırklareli: 40,5 derece, Adıyaman: 40,4 derece, Denizli: 40 derece. Sıcak havalardan bunalan vatandaşların merakla beklediği haberi ise Prof. Dr. Orhan Şen verdi.
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün cuma, yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek, salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek." ifadelerini kullandı.
Şen, bir sonraki paylaşımında ise "İstanbul'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Bugün 36 C, yarın 34, Pazar 34 C, Salı günü 28 C. İzmir 37, Antalya 32, Ankara 35 C. Nem güneyde düşük, orman yangınlarına dikkat. Güneş ve ısı çarpmasına dikkat. Kendinizi koruyun." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlukları karşı(Ulaşımda aksamalar, Çadır uçması gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık