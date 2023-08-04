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  4. O günü işaret etti 'Tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor' Dün 20 ilde 40 derecenin üzerine çıktı! İşte Meteoroloji'den son dakika 4-8 Ağustos hava durumu

O günü işaret etti 'Tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor' Dün 20 ilde 40 derecenin üzerine çıktı! İşte Meteoroloji'den son dakika 4-8 Ağustos hava durumu

04.08.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde Eyyam-ı bahur sıcakları etkisini göstermeye devam ederken vatandaşlar sıcaklıkların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Dün pek çok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık Şırnak Cizre'de 45,3 olarak ölçülürken İstanbul'da da en yüksek sıcaklık 39.4 ile Eyüp'te ölçüldü. Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı açıklamada salı gününü işaret ederek "Tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor" dedi. İşte Meteoroloji'den son hava durumu raporu...

O günü işaret etti 'Tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor' Dün 20 ilde 40 derecenin üzerine çıktı! İşte Meteoroloji'den son dakika 4-8 Ağustos hava durumu

Eyyam-ı bahur sıcakları tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Herkes sıcaklıkların düşeceği zamanı araştırırken dün 20 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı iller şu şekilde oldu: Şırnak: 45,3 derece, Mardin: 44,5 derece, Şanlıurfa 43,3 derece, Siirt : 43,1 derece, Batman: 42,6 derece, İzmir: 42,5 derece, Gaziantep: 42,4 derece, Diyarbakır: 42,3 derece, Eskişehir: 42,2 derece, Aydın: 42,1 derece, Mersin: 41,9 derece, Kilis: 41,9 derece, Manisa: 41,5 derece, Kahramanmaraş: 40.9 derece, Hatay: 40,6 derece, Karaman: 40.6 derece, Tekirdağ: 40,6 derece, Kırklareli: 40,5 derece, Adıyaman: 40,4 derece, Denizli: 40 derece. Sıcak havalardan bunalan vatandaşların merakla beklediği haberi ise Prof. Dr. Orhan Şen verdi.

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"TÜM YURTTA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün cuma, yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek, salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek." ifadelerini kullandı.

Şen, bir sonraki paylaşımında ise "İstanbul'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Bugün 36 C, yarın 34, Pazar 34 C, Salı günü 28 C. İzmir 37, Antalya 32, Ankara 35 C. Nem güneyde düşük, orman yangınlarına dikkat. Güneş ve ısı çarpmasına dikkat. Kendinizi koruyun." dedi.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlukları karşı(Ulaşımda aksamalar, Çadır uçması gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

4 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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5 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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6 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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7 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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8 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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hava durumu meteoroloji Orhan Şen sıcaklık

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