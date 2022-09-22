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O hayalleri bir kez daha alevlendi! "İl olmak bizim de hakkımız" İmza kampanyası başlatıldı

22.09.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesinin uzun yıllardır devam eden il olma hayali bir kez daha kurulan komisyonda başlatılan imza kampanyasıyla gündeme geldi. Ercişliler "İl olmak bizim de hakkımız" derken eski Erciş Belediye Başkanı iş adamı Bülent Erdinç, 1989 yılında Ankara'ya gidip il olma taleplerini ilettiklerini hatırlattı ve "O gün yaktığımız bu meşaleyi peyderpey bugüne kadar getirdik" dedi.

O hayalleri bir kez daha alevlendi! "İl olmak bizim de hakkımız" İmza kampanyası başlatıldı

Van’ın Erciş ilçesinin yıllardır süregelen il olma hayali bir kez daha alevlendi. Yıllardır il olmak isteyen Ercişliler birçok kez kampanya başlatmalarına rağmen il olmayan Erciş için yeniden kampanya başlattı. “İl olmak bizim de hakkımız” diyen Ercişliler komisyon kurup imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına önce programa katılan sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamları imza attı.

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"EĞER BİZLER BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLURSAK..."

Programda konuşan eski Erciş Belediye Başkanı iş adamı Bülent Erdinç, “Eğer bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak mutlaka cenabı Allah da bizleri muvaffak edecektir. 1989 yılında o dönemde Erciş’in il olması için birçok kez birleşerek heyetler, komisyonlar kurarak Ankara’ya kadar gidip orada Erciş’imizin il olma noktasındaki talebimizi iletmiştik. O gün yaktığımız bu meşale peyderpey bugüne kadar getirdik” dedi.

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Konuşmanın ardından komisyon üyelerinin isimleri yazıldı ve programa katılan sivil toplum örgütü üyeleri, muhtarlar ve iş adamları imza attı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş
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