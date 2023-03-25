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O iddiadan sonra... Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! 'Erdoğan davamızın lideridir'

25.03.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine doğru siyaset gündeminde yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir paylaşım geldi. Soylu paylaşımında 'Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan davamızın lideridir" ifadelerini kullandı. Soylu "Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir" dedi.

O iddiadan sonra... Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! 'Erdoğan davamızın lideridir'

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz’ın “Cumhurbaşkanı ile Soylu arasında bir yol ayrılığı var” iddiası sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ERDOĞAN DAVAMIZIN LİDERİDİR"

Soylu, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davalarının lideri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır. Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir. Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin güçlü Türkiye'si, davamızın omuzlarında yükselecektir."

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seçim Milletvekili Süleyman Soylu

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