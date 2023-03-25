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Tartışmalar devam edince paylaşıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…

25.03.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa bir süre kala, gündemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyet belgelerine ilişkin tartışmalar devam edince o belgeler paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diplomasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun kamuoyuyla paylaşırken buna ek olarak mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evraklar da açıklandı.

Tartışmalar devam edince paylaşıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…

Gündemde tartışmaların devam etmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite mezuniyet diploması İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşıldı. Fahrettin Altun, Erdoğan’ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları da açıkladı.

Erdoğan’ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.

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MEZUNLAR DEFTERİNDE YER ALIYOR

Altun’un açıkladığı belgelere göre Erdoğan’a bu okuldan verilen 678 no’lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, ‘geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım’ ifadesinin yer aldığı görülüyor.

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Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması.

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MEZUNİYETİNİ BELGELEYEN BİR BAŞKA YAZIŞMA

Erdoğan’ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleşmiş. Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi’ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’ın mezuniyeti bildiriliyor.

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ÜNİVERSİTELERARASI SEÇME SINAVI SONUÇ BELGESİ

Üniversite sınavına girdiği yıl olan 1974’e ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi’nde ise Erdoğan’ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni kazandığı bilgisi bulunuyor.

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MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nden de konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması

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Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklamasıMarmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması
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