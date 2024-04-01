O ilçede ilginç sonuç: AK Parti ile CHP aynı oyu aldı!

61 milyonun sandık başına gittiği 31 Mart seçimleri tamamlandı. Oy sayma işleminin de %100'e ulaşmasıyla birlikte Türkiye genelindeki belediyelerin dağılımları da belli oldu. AK Parti'nin önemli oranda oy kaybettiği seçimlerden CHP ise önemli kazanımlarla ayrıldı. Seçimlere birçok farklı olay damga vururken, Ardahan'ın Çıldır ilçesinden gelen seçim sonuçları da gündem olan olaylardan bir tanesi...

AK PARTİ İLE CHP AYNI OYU ALDI

Çıldır'da AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu 452 kişiden oy alarak oyların %28,73'ünü almış oldu.

Azizoğlu'nun karşısında CHP'nin adayı Nurettin Aygün de aynı Azizoğlu gibi 452 oy alarak %28,73 yüzdesine ulaştı.

Memleket Partisi'nin adayı Turgay Şirin ise 338 oy alarak üçüncü parti oldu.

SEÇİMİN YENİDEN YAPILMASI PLANLANIYOR

Çıldır'daki seçimlerin 2 Haziran tarihinde yeniden yapılması planlandığı iddia edildi.





