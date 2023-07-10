O ilde kışlıklar tekrar giyildi! Güney sahilleri kavruluyor, onlar montla geziyor

Geçtiğimiz günlerde Dünya'da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığının 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, "kaydedilen en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

TERMOMETRELER 13 DERECEYİ GÖSTERDİ, KALDIRILAN KIŞLIKLAR ÇIKARTILARAK YENİDEN GİYİLDİ

Kışları soğuk ve sert iklimiyle bilinen Sivas’ta temmuz ayı içerisinde olunmasına rağmen soğuk hava üşüttü.

Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aştığı Ege Bölgesi'nde vatandaşlar denize girerken termometrelerin 13 dereceyi gösterdiği Sivas’ta ise dolaplara kaldırılan kışlıklar çıkartılarak yeniden giyildi.

Havanın soğuk olduğunu belirten vatandaşlar, üşüdükleri için kalın elbiseler giydiklerini söyledi.

(İHA)

