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  4. O ilde kışlıklar tekrar giyildi! Güney sahilleri kavruluyor, onlar montla geziyor

O ilde kışlıklar tekrar giyildi! Güney sahilleri kavruluyor, onlar montla geziyor

10.07.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışları soğuk ve sert iklimiyle bilinen Sivas’ta yaz ayında olunmasına karşın termometreler 13 dereceyi gösterdi. Temmuz ayı içerisinde olunmasına rağmen soğuk hava üşütürken, soğuktan üşüyen bazı vatandaşlar kışlık elbiselerini giydi. Güney sahilleri kavrulurken, Sivaslılar montla geziyor.

O ilde kışlıklar tekrar giyildi! Güney sahilleri kavruluyor, onlar montla geziyor

Geçtiğimiz günlerde Dünya'da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığının 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, "kaydedilen en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

TERMOMETRELER 13 DERECEYİ GÖSTERDİ, KALDIRILAN KIŞLIKLAR ÇIKARTILARAK YENİDEN GİYİLDİ

Kışları soğuk ve sert iklimiyle bilinen Sivas’ta temmuz ayı içerisinde olunmasına rağmen soğuk hava üşüttü.

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Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aştığı Ege Bölgesi'nde vatandaşlar denize girerken termometrelerin 13 dereceyi gösterdiği Sivas’ta ise dolaplara kaldırılan kışlıklar çıkartılarak yeniden giyildi.

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Havanın soğuk olduğunu belirten vatandaşlar, üşüdükleri için kalın elbiseler giydiklerini söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kış soğuk

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