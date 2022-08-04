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O polis açığa alındı! Fatma, eski nişanlısını öldürmüştü: Kahvaltı için gittiği evde...

04.08.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’taki eski nişanlı cinayetiyle ilgili korkunç detaylar ve önemli gelişmeler yaşandı. 26 yaşındaki Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) öldürmüş, kız arkadaşı E.D.’yi (25) ise yaralamıştı. Güngör’ün cinayette kullandığı silahın bir polise ait olduğu belirlenmişti. O polis memuru İ.Ö. açığa alındı. Öte yandan Güngör’ün olay günü arkadaşıyla birlikte polisin evine kahvaltıya gittiği ve dolapta saklanan silahı alıp evden çıktığı öğrenildi.

O polis açığa alındı! Fatma, eski nişanlısını öldürmüştü: Kahvaltı için gittiği evde...

Tokat'ta işlenen korkunç cinayetle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Eski nişanlısını öldüren Fatma Güngör'ün cinayette kullandığı silahın bir polis memuruna ait olduğu belirlenmişti. Güngör'ün silaha nasıl ulaştığı ortaya çıkarken o polis memuruyla ilgili flaş bir gelişme de yaşandı. Olay, 2 Ağustos'ta Çeçenistan Caddesi Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma Güngör, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Güngör, burada Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile gördü. Fatma Güngör, tabancayla Yıldız’ı vurarak öldürdü; yanındaki E.D.'yi de yaraladı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Fatma Güngör, hem emniyette hem de mahkemede susma hakkını kullandı. İşlemleri tamamlanan Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TABANCAYI ALIP, EVDEN ÇIKMIŞ

Güngör'ün olayda kullandığı tabancanın ise polis memuru İ.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Güngör'ün, olay günü bir arkadaşı ile birlikte polis memuru İ.Ö.'nün evine kahvaltıya gittiği belirlendi. Güngör'ün, İ.Ö.'nün bir dolabın içinde sakladığı tabancayı aldığı tespit edildi. Tabancayı çantasına koyan Fatma Güngör'ün, "Annemden telefon geldi, acil gitmem gerekiyor" diyerek evden ayrıldığı belirlendi.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 boş kovanın yanı sıra 3 mermi bulundu. Fatma Güngör'ün her atış sonrasında mermiyi tekrar namluya sürmeye çalıştığı, 3 merminin de bu sırada tabancadan çıkıp yere düştüğü belirtildi.

Bu arada, Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.Ö., hakkında açılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız'ın kız arkadaşı E.D.'nin ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Tokat
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