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O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki! "Bu daha fazla insan kaybı demek"

18.06.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Görür, bazı ilçelerin il olacağına ilişkin gündemde olan iddialara atıfta bulunarak, "Daha fazla kent; daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna prim verme ey halkım! 'Depremde insanımız ölmesin'i talep et." ifadelerini kullandı.

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki! "Bu daha fazla insan kaybı demek"

Açıklamalarıyla gündem olan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu kez de bazı ilçelerin il olacağıyla ilgili iddialara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte haberin detayları...

"BUNA PRİM VERME EY HALKIM!"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Prof. Dr. Görür, "100 il 1000 ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, İktidarın da onu desteklediği söyleniyor." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Daha yeni 50 binden fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden 'Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz' diye bir hareket başlatılmıyor? Daha fazla kent; daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna prim verme ey halkım! 'Depremde insanımız ölmesin'i talep et."

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BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşurken "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleriyle 19 ilçenin daha il olabileceğinin sinyalini vermişti.

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Devlet Bahçeli naci görür

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