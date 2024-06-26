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O terörist neler yapmış neler! Orman yakmakla yetinmedi, koğuşta da rahat durmadı

26.06.2024 11:57
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Talimatla orman yakan terörist Ali İhsan Ergin Kurttepe cezaevinde de rahat durmadı! Terörist Kurttepe'nin cezaevinde bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini yaktığı ortaya çıkmıştı. Bir başka suç işlediği daha ortaya çıkan Kurttepe hakkında yeni dava da açıldı.

O terörist neler yapmış neler! Orman yakmakla yetinmedi, koğuşta da rahat durmadı

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanırken 16 Eylül 2022'de 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Ali İhsan Ergin Kurttepe, 1 Haziran 2023'te Adana 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak kaldığı koğuşundaki güvenlik kamerasını eliyle kırıp zarar verdi.

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Cezaevi görevlilerinin durumu Cumhuriyet savcılığına bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, PKK'lı Kurttepe hakkında hükümlü olarak bulunduğu koğuştaki güvenlik kamerasını kırdığı için 'Kamu malına zarar verme' suçundan iddianame hazırladı.

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Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

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KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: PSİKOLOJİK BUNALIMA GİRDİM

İlerleyen günlerde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle hakim karşısına çıkacak olan PKK'lı Kurttepe, soruşturma aşamasında alınan savunmasında şunları kaydetti:

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"Koğuşta diğer mahkumlar ile anlaşamadığım için psikolojik bunalıma girdim. Koğuşun kamerasına elle vurarak zarar verdim. Zararı karşılamam mümkün değil. Yeterli mali imkana sahip değilim."

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NE OLMUŞTU?

Bu arada, PKK'lı Ali İhsan Ergin Kurttepe, 16 Haziran 2023'te de kaldığı koğuşundaki kendisine verilen yastığı ve battaniyeyi yakmış ve hakkında Adana 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle bir dava daha açılmıştı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını terörist
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