HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkede afet teyakkuzu! 35 kişi hayatını kaybetti, birçok kayıp var...

O ülkede afet teyakkuzu! 35 kişi hayatını kaybetti, birçok kayıp var...

16.07.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'de şiddetli yağışlar olumsuz sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Birçok bölgede devam eden yağışlar sele dönüştü, sel ve heyalandan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

O ülkede afet teyakkuzu! 35 kişi hayatını kaybetti, birçok kayıp var...

Yonhap'ın haberine göre, Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi.

zz

KURTARMA OPERASYONLARI YAPILIYOR

Yerel itfaiye şefi Seo Jeong-il, bir halk otobüsü de dahil olmak üzere 15 aracın Gungpyeong tünelinde yükselen sel suları tarafından mahsur kalmasının ardından Cumartesi günü 400 işçi ve dalgıcın katıldığı geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldığını söyledi.

Tüneldeki otobüste mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.

bb

Yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Yağışlar nedeniyle Güney Kore’de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.

xx

10 KİŞİ KAYIP...

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı'na göre, kurtarma operasyonu Pazar sabahı devam ediyordu ve yetkililer cesetleri teşhis etmek için çalışırken 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya onu konuşmuştu! İşte Prigojin'in son haliDünya onu konuşmuştu! İşte Prigojin'in son hali
Anahtar Kelimeler:
sel Güney Kore

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.