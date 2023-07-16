O ülkede afet teyakkuzu! 35 kişi hayatını kaybetti, birçok kayıp var...

Yonhap'ın haberine göre, Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi.

KURTARMA OPERASYONLARI YAPILIYOR

Yerel itfaiye şefi Seo Jeong-il, bir halk otobüsü de dahil olmak üzere 15 aracın Gungpyeong tünelinde yükselen sel suları tarafından mahsur kalmasının ardından Cumartesi günü 400 işçi ve dalgıcın katıldığı geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldığını söyledi.

Tüneldeki otobüste mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.

Yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Yağışlar nedeniyle Güney Kore’de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.

10 KİŞİ KAYIP...

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı'na göre, kurtarma operasyonu Pazar sabahı devam ediyordu ve yetkililer cesetleri teşhis etmek için çalışırken 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.



