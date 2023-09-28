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  4. O ülkede uçak pistten çıktı sonrası korkunç! Tam 140 kişi hayatını kaybetti... Dehşet anı kamerada

O ülkede uçak pistten çıktı sonrası korkunç! Tam 140 kişi hayatını kaybetti... Dehşet anı kamerada

28.09.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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Mali’de geçtiğimiz cumartesi günü korkunç bir kaza yaşandı. Rus paralı asker grubu Wagner'e ait askeri uçak Gao Havalimanı’nda pistten çıktı. Uçak pistten çıkmasının ardından ise alev aldı. Uçakta 140 kişi hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin görüntüler ise dehşete düşürdü.

Mali'de, Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı 23 Eylül Cumartesi sabahı inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı. Mali ve Wagner askerlerini taşıyan uçakta 140 kişi hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin görüntüler ise dün yayınlandı.

O ANLAR KAMERADA! KORKUNÇ KAZA BÖYLE YAŞANMIŞ

Görüntülerde, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramadı ve çevre yolunu geçerek setten düştü.

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Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtildi.

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Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mali’de bulunan Gao havaalanı Malili askerler, Wagner paralı askerleri ve BM istikrar misyonu askeri personeli tarafından kullanılıyor. Uçağın daha önce Wagner Grubuna ait olduğu ve kazadan yaklaşık bir hafta önce Hava Kuvvetlerine teslim edildiği biliniyor. (İHA)

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Mali uçak Wagner Grubu kaza wagner

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