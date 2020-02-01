Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan bir kişi, bakması için teslim ettiği Bug cinsi köpeğinin hayvansever Pınar Çıdar tarafından başkasına sahiplendirdiğini öne sürdü. Konuyla ilgili yasal haklarını arayacağını söyleyen Sinar, “Köpeğimi geri almak istediğimde sahiplendirdiğini söyledi” dedi. Öte yandan Pınar Çıdar köpeği sahiplendirdiğini doğrularken, Sinar’ın Herkül’e bakmadığını, bu nedenle sahiplendirdiğini söyledi.

Lüleburgaz’da Doğal Yaşam ve Sanat Merkezi Başkanı Pınar Çıdar’ın Serenay Sinar’dan bir süreliğine bakmak için aldığı Bug cinsi köpeği, Sinar’a sormadan başkasına sahiplendirdiği öne sürüldü. Çıdar ise Herkül isimli köpeği sahiplendirdiğini doğrulayarak, Sinar’ın köpeğe bakamayacağını, bu nedenle de başkasına sahiplendirdiğini belirtti.

'KÖPEĞİ VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Konuyla ilgili konuşan Serenay Sinar, Herkül isimli köpeğini 2018 yılında sahiplendiğini ve 2018’in Ağustos ayında ailevi nedenlerden dolayı geçici olarak Pınar Çıdar’a verdiğini söyledi. Köpeğini ara ara görmeye gittiğini söyleyen Sinar, “Pınar Çıdar gönüllü olarak köpeğim Herkül’e bakabileceğini söyledi. O anki durumum da köpeğimi eve alamayacak şekilde olduğu için ben de kabul ettim. Daha sonrasında geri almak istediğimi söylediğimde başkasına sahiplendirdiğini söyledi” diye konuştu. Herkül isimli köpeği tekrar almak istediğinde Çıdar’ın köpeği vermeyeceğini söylediğini öne süren Sinar, “Ben yine almak istediğimi söyledim. Fakat vermeyeceğini, onun yeni bir karne çıkardığını söyledi. O şekilde ondan köpeğimi kimsenin alamayacağını söyledi. Sahiplendirdiği kişiyle görüşmek istedim fakat hiçbir şekilde görüştürmedi” dedi.