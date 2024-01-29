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  4. Öfkeli koca dehşeti! Tartıştığı eşi kapıyı açmayınca kabusu yaşattı

Öfkeli koca dehşeti! Tartıştığı eşi kapıyı açmayınca kabusu yaşattı

29.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Denizli’de tartıştığı eşinin kapısına dayanan Süleyman Ü., eşiyle tekrar tartıştı. Eşinin kapıyı açmamasına öfkelenen Süleyman Ü., tüfekle kapıya ateş açtı. Eşinin ihbarı sonrası Süleyman Ü. olay yerinden kaçtı. Evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye devreye girdi. İşte detaylar...

Öfkeli koca dehşeti! Tartıştığı eşi kapıyı açmayınca kabusu yaşattı

Dehşete düşüren olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Ü., motosikletiyle tartıştığı eşinin evine gitti. Eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenen koca, yanında bulunan tüfekle kapıya ateş açtı. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası Süleyman Ü. motosikletini de olay yerinde bırakarak kaçtı.

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Bölgeye sevk edilen ekipler, evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye talep etti. Açılan ateş sonucu açılamayan kapıyı itfaiye ekipleri kırarak açtı.

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Elindeki tüfeği başka bir otomobile bıraktığı belirlenen şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Öte yandan, Süleyman Ü.’nün farklı suçlardan 30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli silahlı saldırı
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