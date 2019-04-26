Oğlak burcunda Satürn retrosu! 30 Nisan-18 Eylül

30 Nisan Salı günü Türkiye saatiyle 03:54’te 2019 yılının Satürn retrosu Oğlak burcunda başlıyor olacak. Satürn retro hareketine 18 Eylül’de son verecek. Bugünlerde sürekli retro yazısı okur olduk ama gezegenlerin bazen belli döngüleri çakışabiliyor. Öncelikle her zamanki gibi gezegenimizi inceleyelim. Satürn çoğu kişi tarafından pek de sevilmeyen bir gezegen olsa da aslında onun bize verdiği mesajları iyi algıladığımızda korkulacak bir tarafı yoktur. Satürn öğretmendir. Bu hayatta belli bir başarıyı veya statüyü kazanacaksak önce hak etmemiz gerektiğini söyler. Ama bunu söyleme biçimi tatlı bir dille olmaz. Bu sebeple Satürn denildiğinde bir adım geride durulur. Adı üstünde öğretmendir hayattan ders almamızı ister. Eğer biz derslerimizi iyi alırsak Satürn’ün ödülü büyük olur. Önce zorluklar karşısında ne yapıyoruz bir test etmek ister. Yıldık mı yoksa yola devam mı ediyoruz bu önemlidir. Her zorluğun altından kalktığımızda “iyi ki de pes etmemişim” veya “hak ettiğimi elde ettim” diyorsak bu o anki kırılma noktasında hayata karşı dik durmamızdandır. Satürn belli zorlukları önümüze çıkarttığında ben yokum deyip bırakırsak o zaman hayatımız tam tersine döner. En kötü olumsuzluk bile bir işarettir Satürn’den. “Dayan ve sabret! Sabrettiğinde ben sana bu yaşadıklarını unutturacağım” der. Satürn’ün anahtarı sabırdır ve yılmamaktır. Yaptığınız hataları tekrarlarsanız yine aynı döngüye girersiniz. Satürn size öğretmeden, hatalarınızı göstermeden, o sorunu hayatınızdan atamazsınız. Çoğu başarılı insanın geçmişinde mutlaka zorluklar vardır. Bakın şanslı değil başarılı kişiler burada önemlidir. Şans bir an vardır bir an yoktur. Başarı sürekli olarak devam ediyorsa mutlaka geçmişteki hatalardan veya olumsuzluklardan ders çıkarılmıştır. Böylelikle artık aynı yanılgılara düşülmemiştir. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Bugün başlıyor 3 Ekim'de sona erecek! Yılda bir kez oluyor! Artık değişim vakti geldi

Satürn’ün retro hareketine odaklanırsak hayatımızda yoluna koymak istediğimiz işlerin biraz daha zaman alabileceğini görebiliriz. Retro döneminde daha fazla sabretmemiz gerekir. Eğer olmuyorsa isyan etmek değil aksine sabretmek gerekir. Bu her konu için geçerlidir. İlişkinizde, işinizde, sağlığınızda o an olması istediğiniz şey hemen olmayabilir. Retro hareketinin Oğlak burcunda olduğunu baz aldığımızda özellikle kariyer hayatında bazı hedeflerimize ulaşmada zorluklar yaşayabiliriz. Üstümüze aşırı derecede sorumluluk yüklenebilir. Saatlerce çalışıp yine bir sonuç elde edemeden ofisten çıkabiliriz. Ama böyle olduğu an artık biliyoruz ki 18 Eylül’den sonra ödülümüz büyük olacak. Emek verdiğimiz, hayatımızdan ödün verdiğimiz o anların karşılığını alacağız. Satürn’ün karmayla da sıkı bir ilişkisi vardır. Retro dönemlerini geçmişteki yaşadıklarımızı sorgulamak, tekrardan dönüp eksiklerimizi tamamlamak için değerlendirebiliriz. Bu değerlendirme tabii ki öz eleştiri yaparak, hatalarımızın farkına vararak olmalıdır. Satürn astrolojide en önemli gezegenlerdendir. İster Jüpiter’in ister Venüs’ün dediklerini yapın, Satürn’e uymazsanız hiçbir gelişme kaydedemezsiniz. Kısacası her zaman Satürn son sözü söyler.

Hızlıca Satürn retro hareketine başladığı andaki gökyüzünün durumuna bakalım. Öncelikle Merkür ve Satürn arasında sert bir kontak meydana gelecek. Bu sarf ettiğimiz sözlerin kırıcı olabileceğini gösteriyor. Satürn gerçekçidir. Merkür’le olan kontağında karşı tarafa gerçekçi ve dobra davranalım derken tüm ipleri koparabiliriz. Bu ince çizgiye dikkat edelim. Satürn ve Plüton arasındaki etkileşimi ise Plüton retrosu yazısında detaylıca anlatmıştık. Satürn yaklaşık 4,5 ay retro hareketine devam eder. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken belirli tarihler vardır. 14 Haziran’da Mars ile karşıtlık yapacak olan Satürn, agresif enerjilerin yaşanacağı zaman dilimlerinde olabileceğimizi gösteriyor. Toplumca dikkatli olmamız gereken günlerden geçebiliriz. 9 Temmuz ise otorite ve yönetim ile ilgili konuların gündeme gelebileceğini gösteriyor. 17 Temmuz ise Venüs-Satürn karşıtlığı gönül ilişkilerinde zor bir süreçten geçebileceğimizi gösteriyor. Son olarak, hangi burç olursanız olun Satürn retro dönemlerinde psikolojik olarak karamsar olabilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi bu retro sürecinin genel özelliklerinden sonra her burca olan etkisine geçebiliriz. Yükselen burcunuzu okumayı da unutmayınız. KOÇ 18 Eylül’e kadar sizleri kariyer konularınızda etkileyecek. Satürn retrosu ise çok çalışmanız gereken, çalışırken de önünüze zorluklar çıkartan bir durum yaratabilir. Çalışmıyorsanız da geleceğiniz konusunda kaygılı durumlar yaşayabilirsiniz. Geleceğinizi garanti görmeyip, umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Konu ne olursa olsun emek verdiğiniz sürece başarı sizinle olacaktır. BOĞA 18 Eylül’e kadar eğitim konularınızda, seyahatlerinizde işleriniz ağır ilerleyebilir. Eğer ki bir üniversite başvurusu yapacaksınız bu tarihten önce evraklarınızı tamamlayın. Aynı şey yurt dışı işleriniz için de geçerlidir. Her şeyi garantilediğinizden emin olun. Son dakikaya bırakmayın. Bazen karamsar bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kendinize iyi gelen aktivitelere vakit ayırmak psikolojinize iyi gelecektir. İKİZLER 18 Eylül’e kadar yaptığınız harcamalarda dikkatli olun. Borçlarınız giderek artabilir. Gelirinizin üstünde yapacağınız ödemeleri kapatmakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularda temkinli olmalısınız. Ciddi sağlık problemi olanlar için ameliyat konuları gündeme gelebilir. Miras konunuz varsa başkalarının dediklerine güvenmeyin.

YENGEÇ 18 Eylül’e kadar eşinizle veya sevgilinizle ilgili bir karar sürecinde olabilirsiniz. Bazı süreçlerin artık sizi tatmin etmediğini düşünebilirsiniz. Satürn bildiğiniz üzere ders vericidir. Belki de partnerinizle ilgili göremediğiniz gerçekleri yavaş yavaş görebilirsiniz. Hayalperest değil tamamen mantıklı olacağınız bir dönemde olacaksınız. ASLAN 18 Eylül’e kadar sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bir şeyiniz yok sandığınızda belki de derinlerde başka bir hastalık yatıyor olabilir. Duygusal olarak çok fazla kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu görmeniz zorlaşabilir. Evcil hayvanınız varsa bu süreçte ona dikkat etmelisiniz. Ofiste altınızda çalışanlar yüzünüze gülüp arkanızdan konuşabilirler. Kariyer yaşantınızda kendinizden başka kimse olmadığını unutmayın. BAŞAK 18 Eylül’e kadar aşk hayatınızda gerçekleri göremeyeceğiniz bir dönem olabilir. Belki de görüp bir şans daha vermek istediğinizden kararsız olabilirsiniz. Bu dönem içerisinde ilişkinizde ciddi kararlar almak isteseniz de 18 Eylül sonrası bu durum netleşecektir. Çocuğunuz varsa onunla da sorun yaşayacağınız bir süreçte olabilirsiniz.

TERAZİ 18 Eylül’e kadar aile içinde huzursuz bir dönem geçirebilirsiniz. Geçmişteki bazı şeyler sizden saklanıyor olabilir. Evinizde değişiklik düşünüyorsanız bu dönem biraz daha beklemeniz gerekebilir. Ailede otoriter tavır gösteren biriyle aranız açılabilir. AKREP 18 Eylül’e kadar insan ilişkilerinde iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Daha içinize kapanık ve sessiz bir hale bürünebilirsiniz. Ruh haliniz gerçekleri görmenize engel olabilir. Kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda eskisinden daha çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. YAY 18 Eylül’e kadar finansal durumunuzda gerçekçi olmanız gerekiyor. Fazla hayal kurup çok büyük ödemelerin altına girerseniz büyük sıkıntılarla yüzleşebilirsiniz. Temkinli olmanız gereken bir dönemde olacaksınız. Büyük yatırımlar için harekete geçerken çok iyi analiz etmelisiniz. OĞLAK 18 Eylül’e kadar sizin burcunuzda hareketine devam eden Satürn sizi güçlendirmeye devam etse de zorlamaya da bir o kadar devam edecek. Karşınıza çıkan zorluklara direnmeye, üstesinden gelmeye çabaladıkça zafer sizin olacaktır. Satürn’ü en iyi tanıyan sizsiniz, ne yapmanız gerektiğini en iyi siz bilirsiniz.