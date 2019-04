Oğlak burcunda Satürn retrosu! 30 Nisan-18 Eylül

30 Nisan Salı günü Türkiye saatiyle 03:54’te 2019 yılının Satürn retrosu Oğlak burcunda başlıyor olacak. Satürn retro hareketine 18 Eylül’de son verecek. Bugünlerde sürekli retro yazısı okur olduk ama gezegenlerin bazen belli döngüleri çakışabiliyor.

Öncelikle her zamanki gibi gezegenimizi inceleyelim. Satürn çoğu kişi tarafından pek de sevilmeyen bir gezegen olsa da aslında onun bize verdiği mesajları iyi algıladığımızda korkulacak bir tarafı yoktur. Satürn öğretmendir. Bu hayatta belli bir başarıyı veya statüyü kazanacaksak önce hak etmemiz gerektiğini söyler. Ama bunu söyleme biçimi tatlı bir dille olmaz. Bu sebeple Satürn denildiğinde bir adım geride durulur. Adı üstünde öğretmendir hayattan ders almamızı ister. Eğer biz derslerimizi iyi alırsak Satürn’ün ödülü büyük olur. Önce zorluklar karşısında ne yapıyoruz bir test etmek ister. Yıldık mı yoksa yola devam mı ediyoruz bu önemlidir. Her zorluğun altından kalktığımızda “iyi ki de pes etmemişim” veya “hak ettiğimi elde ettim” diyorsak bu o anki kırılma noktasında hayata karşı dik durmamızdandır. Satürn belli zorlukları önümüze çıkarttığında ben yokum deyip bırakırsak o zaman hayatımız tam tersine döner. En kötü olumsuzluk bile bir işarettir Satürn’den. “Dayan ve sabret! Sabrettiğinde ben sana bu yaşadıklarını unutturacağım” der. Satürn’ün anahtarı sabırdır ve yılmamaktır. Yaptığınız hataları tekrarlarsanız yine aynı döngüye girersiniz. Satürn size öğretmeden, hatalarınızı göstermeden, o sorunu hayatınızdan atamazsınız. Çoğu başarılı insanın geçmişinde mutlaka zorluklar vardır. Bakın şanslı değil başarılı kişiler burada önemlidir. Şans bir an vardır bir an yoktur. Başarı sürekli olarak devam ediyorsa mutlaka geçmişteki hatalardan veya olumsuzluklardan ders çıkarılmıştır. Böylelikle artık aynı yanılgılara düşülmemiştir.