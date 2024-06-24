Oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklanan MHP'li Güven Adıgüzel istifa etti

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel partisinden istifa etti. Adıgüzel'in oğlunun göçmen kaçakçılığından tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Üstelik kaçakçılık yapılan teknede uyuşturucu ve bir PKK üyesi daha olduğu belirlenmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adıgüzel, "Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz haberi, Sözcü'deki köşesinde şu ifadelerle duyurmuştu;

Çanakkale’de, 28 Mayıs’ta bir uyuşturucu ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık’taki Kumbağlar Limanı’nda Yunanistan bayraklı ‘Nefeli’ adlı sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen dördü Türk, ikisi Yunan, altı kişi gözaltına alındı.

Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yurt dışına kaçmaya çalışan, kasten öldürme, yaralama, PKK üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan aranan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Tunahan Adıgüzel ve Atakan Görevin’in kaçakçılıkta kullandıkları iki araca el kondu. Adıgüzel’in üzerinden 2500 dolar, 2500 Euro ve 200 TL çıktı.

TUTUKLANANLAR ARASINDA PKK'LI DA VAR

Adıgüzel ve Görevin de dahil dört Türk ve iki Yunan göçmen kaçakçılığından, teknede yakalananlardan biri PKK üyeliğinden, diğeri uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı. Bir İranlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Adıgüzel, ifadesinde, Sarıyer’de otel ve restoran işlettiğini ifade ediyor. Yunanistan’da yaşayan ‘Azat’ adlı kişinin kendisini yurt dışına ait hattan arayıp “Dört şahsı arabana alıp 200 metre ileriye götüreceksin” dediğini söylüyor. Bunun karşılığında hesabına 60 bin TL gönderdiğini anlatıyor. Adıgüzel, göçmen kaçakçılığı için iki araba kiraladığını ve üç arkadaşını yanına aldığını belirtiyor. Adıgüzel, ‘Azat’ ile internette tanıştığını ve iki-üç kez müşteri alışverişinde bulunduğunu belirterek, “Azat, bazen müşteri başına daha fazla ücret ödüyordu. Azat’la Türkiye’de tanışmıyorduk. İnternet üzerinde tanıştık.”

BABASI MHP'Lİ YÖNETİCİ ÇIKTI

Adıgüzel’in babası Güven Adıgüzel’in MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. MHP İstanbul Teşkilatı’nın bulunduğu bina da Adıgüzel’e ait."

BABASI DOĞRULADI: "OĞLUMU KULLANDILAR"

Güven Adıgüzel ile görüştüğünü belirten Saymaz şöyle devam etti:

"Adıgüzel, yaklaşık altı ay önce siyasetten uzaklaştığını söyledi. “Yıllarca çalıştım, sonra bıraktım” dedi. MHP’nin kendi kiracısı olduğunu doğruladı. Oğlunun göçmen kaçakçılığından tutuklandığını kabul eden Adıgüzel, şu bilgileri verdi:

“Büyük oğlum Cihanay, Türkiye’de kara paradan ceza aldı ve Yunanistan’a kaçtı. Atina’da PKK’lılarla tanışıyor. Bunlar çocuğu kullanarak, küçük oğlum Tunahan’ın üzerinden insan ticareti yapıyorlar. İnsan ticareti yaparken, bunların haberi olmadan Yunanlı iki kaptan bir paket getiriyor. Bunlara para teklif ediyorlar. Benim çocuğun arkadaşı bu paketi alıyor, atıyor bir yere. Paketten uyuşturucu çıkıyor. Jandarma basınca bizimkiler yakalanıyor.”

"BİR VESİLEYLE ÇOCUĞUMU PKK'LILARIN ELİNDEN KAÇIRDIM"

Adıgüzel, baskından sonra büyük oğlu Cihanay’ın aradığını ve PKK’lıların yakalanan uyuşturucudan ötürü 50 bin Euro istediğini söylüyor."

Saymaz ayrıca Adıgüzel'in “Beni arayıp tehdit ettiler. Bir vesileyle çocuğumu PKK’lıların elinden kaçırdım. Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak, bu işi yaptırıyor.” dediğini aktardı.







