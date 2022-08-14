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Oğlu tarafından dövülen babadan 6 gün sonra acı haber!

14.08.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ağustos'ta Konya'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, 25 yaşındaki Salih Tümer, tartıştığı 72 yaşındaki emekli babası Mahmut Tümer'i dövdü. Darbeler sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan ve ilk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Tümer, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Tümer'in cenazesi defnedilirken, olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer ise tedavi altına alındı.

Oğlu tarafından dövülen babadan 6 gün sonra acı haber!

Konya'nın Kulu ilçesinde Salih Tümer'in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 6 gün sonra acı haber geldi. Olay ise 6 Ağustos'ta Yeni Mahalle'de yaşandı. İddiaya göre, Salih Tümer, tartıştığı işçi emeklisi babası Mahmut Tümer'i dövdü. Darbeler sonucu yaralanan Mahmut Tümer, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OĞLUNUN DÖVDÜĞÜ BABA, 6 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut Tümer, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Tümer'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Tümer'in adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Kulu kavga
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