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Oğlunu boğan cani annenin ifadesinde kan donduran detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 11:21 | Son Güncelleme

Adana'da 4 yaşındaki oğlunu mahalleli 'Babası belli değil" diyor diye inşaata götürüp boğarak öldüren annenin ifadesindeki yeni detaylar kan dondurdu. Cani kadın, oğlunu uyutup öyle boğmuş. Fatma Ö.'nün kız kardeşi ise "Son zamanlarda kafasında bir şeyler kurmaya başlamıştı. Kendisini takip ettiklerini, oğlunu kaçıracaklarını, tecavüz edeceklerini söylüyordu" diye ifade verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki oğlunu tişörtüyle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fatma Ö.'nün ifadesinde, "Oğlumu inşaata götürüp önce uyuttum sonra tişörtünü çıkartıp boğdum. Uyanıp tepki vermek istedi ama ağzını kapattım" dediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşların Aslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında sinir krizi geçiren ve kendine zarar veren bir kadın olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

'BABASI BELLİ DEĞİL' DİYORLARDI

Yapılan incelemede, sinir krizi geçiren kadının Türkeli Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki Fatma Ö. olduğu belirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın polise verdiği ilk ifadesinde 4 yaşındaki oğlu Y.Ç.Ö.'yü "babası belli değil" denilerek küfür edildiği için artık dayanamadığını ve öldürmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.
Oğlunu, Tufanpaşa Mahallesi, Şıh Efendi Bulvarındaki 5 katlı inşaat halindeki bir binanın giriş katında öldürdüğünü söylemesi üzerine polisler sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Ekipler, burada 4 yaşındaki çocuğu buldu. Çocuk hemen Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Emniyete getirilen şüpheli anne ise sorgulandı. Zanlı sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

'KAFAMI DUVARLARA VURMAK İSTEDİM'

Fatma Ö.'nün verdiği ifadesi ortaya çıktı. 5 yıl önce Ahmet Ö. ile evlendiğini ve 2 çocuğu olduğunu, kocasıyla arasında sıkıntı olduğu için baba evine döndüğünü anlatan Fatma Ö., "Gençlik yıllarımdan beri intihar etme hissim vardı. Kendimi öldürmek istiyordum. 21 Ağustos günü babamın evindeyken eşim geldi ve oğlumu götürmek istedi. Ben buna izin vermedim. Daha sonra birden kendimi parçalama isteği, kafamı duvarlara vurma isteği oldu. Oğlumu da evden alarak dışarı çıktım. Oğlumu bir inşaata götürerek burada uyuttum. Daha sonra da uyurken üzerinde bulunan tişörtü çıkartıp onu boğmaya başldım. Uyanıp tepki vermek istedi ama ağzını kapattım. Daha sonra bileğimi jiletle keserek kendimi öldürmek istedim ama yapamadım. Çok pişmanım" dedi.

Fatma Ö.'nün kız kardeşi Neslihan K. ise alınan ifadesinde şunları söyledi:

"Kardeşim evlendikten sonra aşırı derecede kıskanç oldu. Şubatta doğum yaptıktan sonra kıskançlığı daha da arttı. Bu krizlere dönüştü. Son zamanlarda kafasında bir şeyler kurmaya başlamıştı. Kendisini takip ettiklerini, teröre adının karıştığını, oğlunu kaçıracaklarını, tecavüz edeceklerini söylüyordu. Bu nedenle hastaneye götürdük ancak tedaviyi istemedi. Olay gününde babası gelerek oğlunu ninesine götürmek istedi ancak ablam buna izin vermedi. Daha sonra da 'iki kurban istiyorlar' diye evden çıktı. Bir daha da dönmeyince polise gidip kayıp başvurusu yaptık. Sonra bu olaylar olduğunu öğrendik."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
cahil toplum kadını delirtmiş.bu toplum yapısı bizde var birde hindistanın kırsal kesimlerinde
kucucuk masum cocugu öldürmüş..kendi canı tatlı kıyamamış..yazık cok üzüldüm ş babası belli degil diyen insanlarada söyleyecek laf bulamıyorum dedikodudan başka bişey bilmeyen cahil insanlar size ne babasindan yaaa...ayricada belliki kadin psikolojik sorunlari var yazik gercekten..ama kucuk cocuga cok uzuldum....
İKİ KURBAN İSTİYORLAR SÖZÜNÜ DUYMUŞSUNUZ NEDEN TAKİP ETMİYORSUNUZ,YALNIZ BIRAKIYORSUNUZ,SİZDE SUÇLUSUNUZ
Yok bu sefer bir şey demiycem
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