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  4. Oğlunu öldürüp intihar etmişti! Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

Oğlunu öldürüp intihar etmişti! Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

14.01.2024 16:55 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da Pirali Emral (66), oğlu Hasan Emral'ı (41) tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Baba Emral'ın, bir otele ortak olan oğluyla piyasaya 3 milyon lira borçlanması nedeniyle tartıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Oğlunu öldürüp intihar etmişti! Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

Kan donduran olay, dün Çukurçayır Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Saklı Kent Sitesi'nin 2'nci katında oturan Pirali Emral ile oğlu Hasan Emral arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pirali Emral, tabancayla oğluna ateş edip, aynı silahı başına dayayıp tetiği çekerek intihara kalkıştı.

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Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin incelemesinde başında kurşun girişi olup, kanlar içinde kalan Hasan Emral'ın öldüğü, baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Pirali Emral da hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemleri sonrası toprağa verildi.

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OĞLUNA 3 EL ATEŞ ETMİŞ

Olay yeri incelemelerinde evde 4 boş kovan tespit edilirken, baba Pirali Emral'ın ruhsatsız tabancasını 3 el ateşlediği, kurşunların 2'sinin oğlunun ense ve sırt kısmına isabet ettiği öğrenildi.

Baba Emral'ın intihar öncesinde, kentte bir otele ortaklığı bulunup, piyasaya 3 milyon lira borcu olan oğlu Hasan Emral ile kahvaltıda yaptığı görüşme sırasında tartıştığı ortaya çıktı.

Borcun ödenmesine ilişkin bazı aile fertlerinin de bulunduğu görüşmede babanın, tabancayla önce oğluna ateş ettiği, ardından da başına dayayıp, tetiği çektiği aynı silahla yaşamına son verdiği belirtildi.

(DHA)

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cinayet İntihar Trabzon
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