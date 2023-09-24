HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğlunu vurup intihar etmişti! Son mesajı dehşete düşürdü: 'Kendimi ve çocuğumu...'

Oğlunu vurup intihar etmişti! Son mesajı dehşete düşürdü: 'Kendimi ve çocuğumu...'

24.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da ava giden Göksel D., oğlu Emir D.'yi (10) tüfekle vurdu. Göksel D., daha sonra kendini de vurarak intihar etti. Baba ile oğlu son yolculuklarına uğurlanırken, Emir D.’nin dayısı Ferhat Yurt'un yaptığı açıklamalar ise dehşete düşürdü. Yeğenini kaybeden acılı dayı, Göksel D. tarafından kız kardeşine, “Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim” şeklinde mesaj gönderildiğini söyledi. İşte detaylar...

Oğlunu vurup intihar etmişti! Son mesajı dehşete düşürdü: 'Kendimi ve çocuğumu...'

Dehşete düşüren olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Ankara'nın Ayaş ilçesi Evci köyü yakınlarındaki ormanlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göksel D., oğlu Emir D. (10) ile ava gitti. Baba Göksel D., silahını kontrol ettiği sırada oğlunu vurdu. Yere yığılan oğlunu kanlar içerisinde gören baba, aynı silahla intihar etti.

cb5662f8-1f51-4a0a-9d8f-2e1bea7435fe

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen baba ile oğlunun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Göksel D., öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sincan Malıköy Mezarlığı’nda, oğlu Emir D. ise Sincan Cimşit Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Emir D.’nin iki çocuklu ailenin küçük oğlu olduğu öğrenildi.

df58f030-e716-44ea-bc82-1bc5cbc83320

“EŞİNE, ‘KENDİMİ VE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEĞİM’ DİYE MESAJ ATMIŞ”

Olayla ilgili konuşan Emir D.’nin dayısı Ferhat Yurt, “Çocuğun babası av tutkunuydu. O gün de ava gitmişler. Sabahında da bize haber geldi çocuğun yanlışlıkla vurulduğu yönünde. Sonra da intihar etmiş. Önceki günler eşine mesaj göndermiş ‘Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim’ diye. Anne ile babanın arası iyi değildi. Sıkıntılar vardı, ayrılmışlardı. Vefat eden çocuğa babası bakıyordu. Diğer çocukta annesinde kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum. Anne ile baba arasındaki problemlerden bize çok bahsetmiyorlardı. Bilerek mi oldu bu olay, yoksa yanlışlıkla mı biz de bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

8cafba19-20cb-4241-bfe0-91fb2bd64213

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

İHA

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsanlık ayıbı! Afganistan'da bir kadın ailesi tarafından 25 yıl boyunca bir odada hapsedildi...İnsanlık ayıbı! Afganistan'da bir kadın ailesi tarafından 25 yıl boyunca bir odada hapsedildi...
'Şirinler'in kapısını koçbaşı bile kıramadı!'Şirinler'in kapısını koçbaşı bile kıramadı!
Azerbaycanlı Milletvekili Paşayeva komaya girdiAzerbaycanlı Milletvekili Paşayeva komaya girdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ankara

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.