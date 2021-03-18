'Öğrenci Andı' ile ilgili açıklaması tepki çeken DEVA Partili Beytullah Aksoy istifa etti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, geçtiğimiz günlerde Danıştay 8'inci Dairesi’nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmuştu.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Beytullah Aksoy, bu karara destek vererek ”Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir. Bir toplum, hayvani ihtiyaçlarını önceliklendiren bireylerden oluşursa orada zihinsel gelişimden söz edilemez" açıklamasını yapmış ve tepkiler de peş peşe gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından Beytullah Aksoy bugün sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama metniyle istifa ettiğini duyurdu. "Çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. İstifa ediyorum" diyen Aksoy'un istifa açıklaması şöyle:

"Attıktan 50 saniye sonra pişman olup hemen sildiğim, kendime yakıştıramadığım bir tweetim bazı sitelerde haber oldu. Çok üzgünüm.

Fikirleri yüzünden insanları rencide ediyor olmak kendime yakıştıramadığım bir durum. İncittiğim herkesten özür dilerim. Andımız'a bu partiye girmeden önce de karşıydım. Milyonlarca ailenin çocuğuna istemedikleri bir andı her sabah okutmak için direten insanlara karşı bir demokrat olarak hâlâ itiraz ediyorum. Onların kendi doğrularını topluma dayatmak isteyen mevcut iktidardan bir farkını göremiyorum.