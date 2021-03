'Öğrenci Andı' ile ilgili açıklaması tepki çeken DEVA Partili Beytullah Aksoy istifa etti

Çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. Istifa ediyorum. pic.twitter.com/6bQqsqalQQ — Beytullah Aksoy (@BeytullahAksoyA) March 18, 2021

Eğer Almanya'da yaşıyor olsaydık, Alman Devleti her sabah Türk ya da Kürt çocuklarını askeri düzende sıraya dizip "Ben Alman'ım, varlığın Alman varlığına armağan ediyorum." dedirtiyor olsaydı, buna da itiraz ederdim.

Ama her ne olursa olsun, bu itirazımı nezaket içinde dile getirmeliydim. Bu kadar tartışma yaratan, toplumu geren, mahkemelik olan, pek çok insanı rencide eden bir andın çocuklara okutulacak Andımız olamayacağı herhalde açıktır. Hala bu çağda her sabah çocuklara ant okutmayı savunan insanlardan Türkiye'ye demokrasi getirmelerini beklememek gerek.

Sürekli internet çağından, demokrasi kültüründen bahsedenlerin başkalarının çocuklarına her sabah zorunlu olarak and içirme merakı da ibretlik bir çelişki. Zorunlu din dersine de zorunlu anda da aynı anda karşı çıkabilen insanların sayısı umarım artar. Maalesef etrafımda bu ikisini yapabilen insan sayısı sandığımdan azmış.

Ama yaptığım hata yüzünden bundan şikayet etme hakkımı kaybettim. Yolun başında olan partimi daha fazla zor durumda bırakmamak için partideki görevimden istifa ediyor ve başarılar diliyorum.

İnanıyorum ki, bu ülkeye demokrasiyi, barışı ve adaleti getireceksek muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki birbirine karışmış kanda saklıdır. Ne mutlu cesaretle bunu söyleyebilene."