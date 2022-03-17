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Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç... "Telefonlarımızdaki nota bakın"

17.03.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te korkunç bir olay yaşandı. Arkadaşlarına bir konum ile beraber “Bunu ailemize iletin” mesajı atan 2 lise öğrencisi, arkadaşlarının atılan konuma gitmesi üzerine iple ağaca asılı halde bulundu. Olay yerine gelen polis tarafından “Telefonlarımızdaki nota bakın” yazılı bir not da olduğu görüldü. Karabük Valisi Fuat Gürel de olayın yaşandığı yere gelerek bilgi aldı. Şimdi, öğrencilerin sır ölümünün perde arkası araştırılıyor.

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç... "Telefonlarımızdaki nota bakın"

Karabük’te 75.Yıl Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri 15 yaşlarındaki Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U., sabah evlerinde okula gitmek için çıktı. Okula gitmeyen 2 arkadaş Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı’na gitti. Orman parkının iç kısımlarında tepelik bir alana çıkan iki arkadaş buradan öğle saatlerinde sınıf arkadaşına konum ile birlikte bunu aileme ilet mesajı gönderdi.

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ATILAN KONUMA GİTTİKLERİNDE ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Uzun süre arkadaşlarından haber alamayan sınıf arkadaşları okul çıkışı kendilerine attıkları konuma gittiklerinde Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U’nın bir ağacın dalında iple asılı buldu. Gördükleri manzara karşısında şoka giren öğrenciler durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi.

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Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öğrencilerden birini ağacın dalına asılı vaziyette diğerini ise boynunda asılı ip ve kırılan ağaç dalı ile yerde cansız bedenlerini buldu.

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Polis 15 yaşındaki lise öğrencisi iki arkadaşın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, intiharlarının arkasındaki sır perdesini ise telefonlarındaki mesajlarını inceledikten sonra çözeceği öğrenildi.

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"TELEFONLARIMIZDAKİ NOTLARA BAKIN"

Diğer yandan iki arkadaşın ağaca asılı halede bulundukları yerin 50 metre aşağısında okul çantaları ve yanındaki ağaç dalının altında bulunan kağıda ‘Telefonlarımızdaki notlara bakın’ yazılı not bulundu.

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KARABÜK VALİSİ OLAY YERİNE GELDİ

Olayın haber verilmesi üzerine Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgiler aldı.

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Oldukça üzgün olduğu görülen Vali Gürel, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası 2 liseli arkadaşın cansız bedenleri ormanlık alandan indirilerek, otopsi yapılmak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Karabük
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