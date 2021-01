Öğrenenler uygulamaya başladı bile! Nasıl hamile kalacağına dair çiftler için 8 ipucu!

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, döngünüz hakkında bilginiz varsa ne zaman yumurtladığınızı hesaplayabilirsiniz. En son adetinizin başladığı tarihi ve döngünüzün ne kadar sürdüğünü biliyor musunuz? Öyleyse, doğurgan olacağınız günleri hesaplayabilirsiniz. Bunun için bir mobil uygulama da kullanabilirsiniz . Not: Bu yalnızca kaba bir tahmin verir.

Her kadın regl dönemini ne zaman bekleyeceğini bilir. Yine de çoğu, döngünün geri kalanının nasıl görüneceğinin farkında değil. Ek olarak, döngünün ne kadar sürdüğü bir kadından diğerine farklılık gösterir. Bazı kadınların 27 günlük bir döngüsü varken, bazılarının 29 günlük bir döngüsü vardır. Döngünüzün neye benzediğini tam olarak biliyorsanız aydan aya farklılık gösterse de ne zaman yumurtladığınızı hesaplayabilirsiniz.

HER GÜN SEKS YAPMAYIN

Bir bebek sahibi olmak amacıyla seks yapıyorsanız, bunu her gün yapmak zorunda değilsiniz. Kadınlar, döngü başına altı gün doğurgandır. Yumurtlamadan beş gün önce ve sonraki gün. Araştırmalar, bu altı doğurgan gün boyunca her gün seks yapmanın gerekli olmadığını gösteriyor. Dr. Mary Ellen Pavone, sadece hamile kalmak için yapıyorsanız, her gün seks yapmamanızı tavsiye ediyor.

SAĞLIKLI BİR KİLO İÇİN ÇABALAYIN

İnce, orta, dolgun: Tüm figürlerin güzel olduğunu düşünüyoruz ve kendi vücudunuzla rahat hissetmeniz önemlidir. Peki hamile kalmaya mı çalışıyorsunuz? O zaman kilonuza dikkat etmeniz iyi olabilir. Bir kadının fazla kilolu olması hamile kalma şansını düşürebilir. Bir kadın çok zayıfsa, hamileliğini daha da zorlaştırabilir. Yine de, durum buysa hamile kalmak hala mümkündür, ancak bu kesin değildir. Bu yüzden vücut ağırlığınızı izlemek her zaman iyidir. Bunun için uzman bir destek de alabilirsiniz.

DOĞUM ÖNCESİ ALMANIZ GEREKEN VİTAMİNLERİ ALIN

Dr. Pavone, kadınlara hamile kalmak istiyorlarsa doğum öncesi vitamin almalarını tavsiye ediyor. Hamile kalmadan önce bunları almaya başlamak iyidir. Bu şekilde bir kadın, kendisi için en iyi olan doğum öncesi vitamini bulabilir ve hamilelik sırasında almaya devam edebilir.