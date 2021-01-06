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Öğrenenler uygulamaya başladı bile! Nasıl hamile kalacağına dair çiftler için 8 ipucu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.01.2021 08:42 | Son Güncelleme:
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Öğrenenler uygulamaya başladı bile! Nasıl hamile kalacağına dair çiftler için 8 ipucu!

Aşkınızın nihai işaretidir, sizin mucizenizdir ve başınıza gelen en güzel şeydir. Bebek sahibi olmak kulağa harika geliyor ama aslında hamile kalmak her zaman o kadar da romantik veya kolay olmayabilir. İşte size hamile kalmanın sekiz ipucu.

İstemelerine rağmen gebelik elde edemeyen çiftlerden bazılarında altta yatan problem, uygun zamanda ve yeterli sıklıkta ilişkinin olmaması ya da uygulanan yanlış yöntemler gibi çok basit nedenler olabilir.

REGL DÖNGÜNÜZÜ TANIYIN

Her kadın regl dönemini ne zaman bekleyeceğini bilir. Yine de çoğu, döngünün geri kalanının nasıl görüneceğinin farkında değil. Ek olarak, döngünün ne kadar sürdüğü bir kadından diğerine farklılık gösterir. Bazı kadınların 27 günlük bir döngüsü varken, bazılarının 29 günlük bir döngüsü vardır. Döngünüzün neye benzediğini tam olarak biliyorsanız aydan aya farklılık gösterse de ne zaman yumurtladığınızı hesaplayabilirsiniz.

NE ZAMAN YUMURTLADIĞINIZI HESAPLAYIN

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, döngünüz hakkında bilginiz varsa ne zaman yumurtladığınızı hesaplayabilirsiniz. En son adetinizin başladığı tarihi ve döngünüzün ne kadar sürdüğünü biliyor musunuz? Öyleyse, doğurgan olacağınız günleri hesaplayabilirsiniz. Bunun için bir mobil uygulama da kullanabilirsiniz . Not: Bu yalnızca kaba bir tahmin verir.

YUMURTLAMA TESTİ KİTİ SATIN ALIN

Ne zaman doğurgan olduğunuzu öğrenmek için bir internet aracı kullanabilirsiniz, ancak günümüzde size daha ayrıntılı bilgi veren testler de vardır. Hamilelik testlerine benziyorlar ve testi kullandığınızda, o gün doğurganlık gününüzdeyseniz beş dakika içinde göreceksiniz.

HER GÜN SEKS YAPMAYIN

Bir bebek sahibi olmak amacıyla seks yapıyorsanız, bunu her gün yapmak zorunda değilsiniz. Kadınlar, döngü başına altı gün doğurgandır. Yumurtlamadan beş gün önce ve sonraki gün. Araştırmalar, bu altı doğurgan gün boyunca her gün seks yapmanın gerekli olmadığını gösteriyor. Dr. Mary Ellen Pavone, sadece hamile kalmak için yapıyorsanız, her gün seks yapmamanızı tavsiye ediyor.

SAĞLIKLI BİR KİLO İÇİN ÇABALAYIN

İnce, orta, dolgun: Tüm figürlerin güzel olduğunu düşünüyoruz ve kendi vücudunuzla rahat hissetmeniz önemlidir. Peki hamile kalmaya mı çalışıyorsunuz? O zaman kilonuza dikkat etmeniz iyi olabilir. Bir kadının fazla kilolu olması hamile kalma şansını düşürebilir. Bir kadın çok zayıfsa, hamileliğini daha da zorlaştırabilir. Yine de, durum buysa hamile kalmak hala mümkündür, ancak bu kesin değildir. Bu yüzden vücut ağırlığınızı izlemek her zaman iyidir. Bunun için uzman bir destek de alabilirsiniz.

DOĞUM ÖNCESİ ALMANIZ GEREKEN VİTAMİNLERİ ALIN

Dr. Pavone, kadınlara hamile kalmak istiyorlarsa doğum öncesi vitamin almalarını tavsiye ediyor. Hamile kalmadan önce bunları almaya başlamak iyidir. Bu şekilde bir kadın, kendisi için en iyi olan doğum öncesi vitamini bulabilir ve hamilelik sırasında almaya devam edebilir.

SPOR DENGESİNİ İYİ AYARLAYIN

Güçlü bir vücuda sahip olmak için yoğun bir eğitim programını takip etmek iyidir. Sonuçta, vücudunuzun hamilelik sırasında sürdürmesi gereken çok şey var. Ancak spor çok ağırsa kadının yumurtlamasını bozabilir. Dr. Pavone, kadınların çok sık ve çok egzersiz yaptıklarında düzenli olarak adet bozuklukları yaşadıklarını söylüyor. Hamile kalmak istiyorlarsa spor programlarını ayarlamaları gerekiyor.

SİGARAYI BIRAKIN

Sigarayı bırakmak her zaman iyi bir fikirdir. Siz ve eşiniz bir çocuk sahibi olmak istiyor musunuz? O halde durmanız için başka bir sebebimiz var. Sigaradaki nikotin gibi kimyasallar erkekleri ve kadınları daha az doğurgan hale getirebilir.


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