Öğrenenler uygulamaya başladı bile! Nasıl hamile kalacağına dair çiftler için 8 ipucu!

İstemelerine rağmen gebelik elde edemeyen çiftlerden bazılarında altta yatan problem, uygun zamanda ve yeterli sıklıkta ilişkinin olmaması ya da uygulanan yanlış yöntemler gibi çok basit nedenler olabilir.

REGL DÖNGÜNÜZÜ TANIYIN

Her kadın regl dönemini ne zaman bekleyeceğini bilir. Yine de çoğu, döngünün geri kalanının nasıl görüneceğinin farkında değil. Ek olarak, döngünün ne kadar sürdüğü bir kadından diğerine farklılık gösterir. Bazı kadınların 27 günlük bir döngüsü varken, bazılarının 29 günlük bir döngüsü vardır. Döngünüzün neye benzediğini tam olarak biliyorsanız aydan aya farklılık gösterse de ne zaman yumurtladığınızı hesaplayabilirsiniz.

NE ZAMAN YUMURTLADIĞINIZI HESAPLAYIN

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, döngünüz hakkında bilginiz varsa ne zaman yumurtladığınızı hesaplayabilirsiniz. En son adetinizin başladığı tarihi ve döngünüzün ne kadar sürdüğünü biliyor musunuz? Öyleyse, doğurgan olacağınız günleri hesaplayabilirsiniz. Bunun için bir mobil uygulama da kullanabilirsiniz . Not: Bu yalnızca kaba bir tahmin verir.

YUMURTLAMA TESTİ KİTİ SATIN ALIN

Ne zaman doğurgan olduğunuzu öğrenmek için bir internet aracı kullanabilirsiniz, ancak günümüzde size daha ayrıntılı bilgi veren testler de vardır. Hamilelik testlerine benziyorlar ve testi kullandığınızda, o gün doğurganlık gününüzdeyseniz beş dakika içinde göreceksiniz.