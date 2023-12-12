HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ogün Samast’tan mahkemeye dikkat çeken talep! İsmini değiştiriyor…

Ogün Samast’tan mahkemeye dikkat çeken talep! İsmini değiştiriyor…

12.12.2023 09:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliyesinin ardından tartışmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ogün Samast’ın ismini değiştirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Ogün Samast’tan mahkemeye dikkat çeken talep! İsmini değiştiriyor…

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast'ın (33), cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin ardından memleketi Trabzon'da, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Hakkındaki 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurup, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi.

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

2

TRABZON'DAN SEGBİS'LE DURUŞMAYA KATILDI

Tahliyesi sonrası memleketi Trabzon'da yaşayan Ogün Samast, 6 Aralık'ta, İstanbul'daki davada ifade vermek için Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı. Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının daha sonra alınmamasını talep ederek ek süre talep etti. Talep, mahkeme başkanınca kabul edilirken, Samast ise ifade vermeden SEGBİS bağlantısından ayrıldı. Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.

Ogün Samast'a yurt dışı çıkış yasağı! Ogün Samast'a yurt dışı çıkış yasağı!
Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Adliye çevresinde teyakkuza geçildi Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Adliye çevresinde teyakkuza geçildi

YAZILI DİLEKÇE

Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast'ın, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.

İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmak için eşiyle geldiği Akçaabat Adliyesi çıkışında en son siyah şapka ve gözlükle görüntülenip, gazetecilerin sorunlarına yanıt vermeyen Samast, duruşmadaki kimlik sorgusunda; Trabzon'da ikamet ettiğini, üniversite mezunu olduğunu, geliri bulunmadığını, bir işle uğraşmadığını, evli ancak çocuğu olmadığını belirtmişti. Trabzon'daki mahkeme salonunda sürekli geri dönerek eşine baktığı dikkati çeken Samast, adliye çıkışında kendisini bekleyen camları siyah kaplı otomobile binerek hızla bölgeden ayrılmıştı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çinlilerin ve Rusların gizli sırrı! Sonuçları herkesi şaşırtıyorÇinlilerin ve Rusların gizli sırrı! Sonuçları herkesi şaşırtıyor
Vücudunda 17 santimlik kist çıktı!Vücudunda 17 santimlik kist çıktı!
ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu ilk sırada onlar varÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu ilk sırada onlar var
Anahtar Kelimeler:
Hrant Dink mahkeme isim değişikliği isim değiştirme ogün samast
En Çok Okunan Haberler
Madeni 5 liraların Darphane'de basım anı görüntülendi

Madeni 5 liraların Darphane'de basım anı görüntülendi

Faruk Koca hapis cezası alacak mı? Hakem saldırısında ceza ne olur? İşte herkesin merak ettiği o soruların cevapları…

Faruk Koca hapis cezası alacak mı? Hakem saldırısında ceza ne olur? İşte herkesin merak ettiği o soruların cevapları…

Gizemli olayı bıraktığı mektup aydınlatacak

Gizemli olayı bıraktığı mektup aydınlatacak

TBMM'de dikkat çeken anlar! Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Bir araya geldiler

TBMM'de dikkat çeken anlar! Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Bir araya geldiler

O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

Kulisleri hareketlendiren gelişme! Dikkat çeken iddia: İşte Meral Akşener'in Ankara kararı

Kulisleri hareketlendiren gelişme! Dikkat çeken iddia: İşte Meral Akşener'in Ankara kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.