HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğuz Gündoğdu kimdir? Ünlü deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Oğuz Gündoğdu kimdir? Ünlü deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

27.05.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuz Gündoğdu basında yer alan son dakika haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü deprem uzmanının yaşamını yitirdiği aktarıldı. Birçok kişi internette; Oğuz Gündoğdu kimdir? Ünlü deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Oğuz Gündoğdu kimdir? Ünlü deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi. Ünlü deprem uzmanının hayatını kaybetmesi üzerine çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki Oğuz Gündoğdu kimdir? Ünlü deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Ünlü deprem uzmanının hayatı ve biyografisi haberimizde...

OĞUZ GÜNDOĞDU KİMDİR?

Oğuz Gündoğdu Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya geldi.

Oğuz Gündoğdu seneler boyunca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapmıştır.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

OĞUZ GÜNDOĞDU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

OĞUZ GÜNDOĞDU KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Oğuz Gündeoğdu 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OHAL Komisyonu, başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladıOHAL Komisyonu, başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı
Gaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktıGaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı
Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı!Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı!
Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Kılıçdaroğlu'nun ardından bir isim daha tartışmaya katıldı

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Kılıçdaroğlu'nun ardından bir isim daha tartışmaya katıldı

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Elma sirkesi zayıflatır mı? Elmanın çekirdeğinde siyanür var mı?

Elma sirkesi zayıflatır mı? Elmanın çekirdeğinde siyanür var mı?

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.