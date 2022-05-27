Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi. Ünlü deprem uzmanının hayatını kaybetmesi üzerine çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki Oğuz Gündoğdu kimdir? Ünlü deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Ünlü deprem uzmanının hayatı ve biyografisi haberimizde...

OĞUZ GÜNDOĞDU KİMDİR?

Oğuz Gündoğdu Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya geldi.

Oğuz Gündoğdu seneler boyunca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapmıştır.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

OĞUZ GÜNDOĞDU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

OĞUZ GÜNDOĞDU KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Oğuz Gündeoğdu 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

