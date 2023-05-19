Oğuzhan Uğur'un çağrısı gündem olmuştu! Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'ye çıkacağı tarih netleşti

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayımlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programına, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olacak.

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programın 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceğini duyurdu.

"KEMAL BEY’DEN ONAYI BİZZAT ALDIM"

Uğur, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşarak, "Angara'ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"SENİ DE BEKLERİZ ERDOĞAN"

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oğuzhan Uğur'un gönderisini etiketleyerek, "Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim." ifadelerini kullandı.