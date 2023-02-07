SON DAKİKA | OHAL kararı sonrası Gaziantep, Adana, Maraş... Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! OHAL ilan edilince ne oluyor?

OHAL sonrası son dakika... OHAL ile ilgili sorular gündem olmaya başladı! OHAL şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce yaptığı açıklamada depremden etkilenen 10 şehirde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Bununla birlikte Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır'da OHAL ilan edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi. Peki, OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur? OHAL şartları neler? İşte tüm detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU, OHAL İLAN EDİLDİ! OHAL NEDİR?

Anayasa'nın 119. maddesine göre olağanüstü hal, "tabii afet ve ağır ekonomik bunalım" ile "şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" durumlarında ilan edilebiliyor.

OHAL ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanın anayasa hükmü gereğince "kamu düzeni ile ilgili, OHAL kararı verip, bildiri yayınlayabilmesi için;

Kamu düzeninin doğrudan ağır tehlikeye düşme tehlikesi ortaya çıkması,

Ya da tabii afetler ve felaketlerin şekli ve niteliği, ağırlığı kamusal bir felakete yol açmış olmalıdır.

OHAL İLAN EDİLDİKTEN SONRA NE OLACAK?

Bu durumlardan korunmak ve önlemek için; seyahat özgürlüğünü sınırlandırabilir. Kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlamak ve tesis etmek için, ev aramaları yapabilir.

OHAL Kanunu'na göre olağanüstü halin bir ili kapsaması durumunda görev ve yetkinin il valisinde olması öngörülürken birden fazla ili kapsaması durumunda bölge valileri yetkilendirilir. Gerekli işlemlerin tamamı bölge valileri tarafından yürütülür.



