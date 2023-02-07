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  4. SON DAKİKA | OHAL kararı sonrası Gaziantep, Adana, Maraş... Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! OHAL ilan edilince ne oluyor?

SON DAKİKA | OHAL kararı sonrası Gaziantep, Adana, Maraş... Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! OHAL ilan edilince ne oluyor?

07.02.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Cumhurbaşkanı OHAL kararını duyurdu, OHAL nedir, OHAL şartları neler? soruları gündem oldu! Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 3.500'ü geçti. 8 bini aşkın kişi de enkaz altından çıkarıldı. Depremin büyük hasar verdiği on ilde olağanüstü hal ilan edildi! OHAL'in ilan edildiği iller hangileri? İşte OHAL şartları...

SON DAKİKA | OHAL kararı sonrası Gaziantep, Adana, Maraş... Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! OHAL ilan edilince ne oluyor?

OHAL sonrası son dakika... OHAL ile ilgili sorular gündem olmaya başladı! OHAL şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce yaptığı açıklamada depremden etkilenen 10 şehirde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Bununla birlikte Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır'da OHAL ilan edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi. Peki, OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur? OHAL şartları neler? İşte tüm detaylar...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU, OHAL İLAN EDİLDİ! OHAL NEDİR?

Anayasa'nın 119. maddesine göre olağanüstü hal, "tabii afet ve ağır ekonomik bunalım" ile "şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" durumlarında ilan edilebiliyor.

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OHAL ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanın anayasa hükmü gereğince "kamu düzeni ile ilgili, OHAL kararı verip, bildiri yayınlayabilmesi için;

  • Kamu düzeninin doğrudan ağır tehlikeye düşme tehlikesi ortaya çıkması,
  • Ya da tabii afetler ve felaketlerin şekli ve niteliği, ağırlığı kamusal bir felakete yol açmış olmalıdır.

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OHAL İLAN EDİLDİKTEN SONRA NE OLACAK?

Bu durumlardan korunmak ve önlemek için; seyahat özgürlüğünü sınırlandırabilir. Kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlamak ve tesis etmek için, ev aramaları yapabilir.

OHAL Kanunu'na göre olağanüstü halin bir ili kapsaması durumunda görev ve yetkinin il valisinde olması öngörülürken birden fazla ili kapsaması durumunda bölge valileri yetkilendirilir. Gerekli işlemlerin tamamı bölge valileri tarafından yürütülür.


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