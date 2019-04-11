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ÖİB'den taşınmaz satışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 08:37 | Son Güncelleme

ÖİB'den taşınmaz satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖİB tarafından yürütülen özelleştirme işlemleri çerçevesinde, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki 6 bin 22 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, ihalede 52 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Lejant Proje Yapı Endüstrisi ve Danışmanlık Limited Şirketine satılmasına onay verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Resmi Gazete

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