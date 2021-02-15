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  4. Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar tutuldu! Özel Harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar tutuldu! Özel Harekat da destek verdi

15.02.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar tutuldu! Özel Harekat da destek verdi

İstanbul Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi.

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ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.

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Kaynak: DHA


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