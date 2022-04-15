Öksürük nasıl geçer? Sarımsaklı süt ile öksürüğü geçirin

Soğuk algınlığının belirtisi olan öksürük, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Hava yollarınız balgam ya da tahriş edici maddeler tarafından tıkandığında, vücudunuz onları dışarı atmaya çalışarak öksürerek tepki verir. Öksürüğü durdurmak için sarımsaklı süt içmeyi deneyebilirsiniz.

SARIMSAKLI SÜT TARİFİ

Sarımsaklı sütü 1 diş sarımsak ve 125 ml süt ile hazırlayabilirsiniz. Öncelikle 1 diş sarımsağı soyun ve ince şeritler halinde kesin. Ardından tencereye 125 ml sütü alın ve kaynatın. İnce sarımsak dilimlerini ilave edin. Ocağın altını kısıp 2 ila 3 dakika kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra bir yemek kaşığı bal ekleyin. Sıcak tüketmeniz önerilir. Bu karışımı, öksürük nöbetlerinizi hafifletmek için günde birkaç kez yapabilirsiniz.

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürüğü geçirmek için doğal yollar bulunuyor. Öncelikle vücudunuzu nemli tutun ve yeteri kadar su içtiğinizden emin olun. Tüketilen sular mukusu inceltir ve öksürüğü daha hızlı geçirir. Kendinizi de sıcak tutmanız faydalı olur. Vücudunuz ısınınca virüse karşı daha dirençli olur.

Ayrıca tarçın da öksürüğe iyi gelir. Boğaz ağrınızı azaltmak ve öksürük nöbetlerini ortadan kaldırmak için kekikten yapılmış şifalı bitki çayları da tüketebilirsiniz. Tatlandırmak için biraz bal ilave edebilirsiniz.

Öksürüğe karşı uçucu yağları soluyabilirsiniz. Kekik, papatya, okaliptüs yağlarını deneyebilirsiniz. Uçucu yağları kullanmadan evvel doktorunuza danışmanız öneriliyor. Bazıları alerjiye yol açabiliyor. Bal ve limon pastilleri de öksürüğünüzü yatıştırabilir.



