‘Okul Müdürü içkili fotoğraf paylaştığı için görevden uzaklaştırıldı’ iddiası

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde görev yapan bir okul müdürünün, sosyal medya hesabından içki içtiği bir fotoğrafını paylaşmasının ardından görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu görevden uzaklaştırma işleminde Çanakkale Valiliği'ne gönderdiği yazıda "özel hayatındaki bazı hallerini içeren sosyal medya paylaşımları” ifadelerine yer verdi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ise karara tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında söz konusu paylaşımların özel yaşama ilişkin olduğuna dikkat çekilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne karardan dönülmesi yönünde çağrı yapıldı.

"VAHİM KARAR" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİLER

"Bu uygulamadan çıkan sonuç şu dur ki; Milli Eğitim Bakanlığı, personeli kamu görevlisine özel hayatında içki içmeyi de yasaklamıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar en hafif ifadesiyle vahimdir, ayrımcılık niteliğinde suçtur ve özel hayata açık bir müdahaledir. Anayasamızda güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliği, kamu görevlileri için de geçerli olup, idare hizmet dışında kamu görevlisinin yaşam tarzına müdahale edilemez. Dahası Anayasa’nın 2. Maddesinde ifade edildiği üzere demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde özel yaşamda içki içmek diye bir suç türü yoktur."



