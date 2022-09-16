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'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat

16.09.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de, Mevlana Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner’in kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "tuvalet kapısına sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı söküldü" açıklaması gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili harekete geçti. MEB, iddialarla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi. İşte olayın detayları...

'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat

Düzce'nin Şıralık Mahallesi’ndeki Mevlana Teknik ve Anadolu Lisesi’nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte veliler okul koridorunda pembe kaplama yapılan ve üzerinde 'Müdür WC' yazan kapının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf tepki çekerken, okul müdürü Suzan Ardıç Çiner’in kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi.

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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada “‘Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı: Müdür WC’ başlıklı haberler yer almıştır. Anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

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BAKANLIK SORUŞTURMA İSTEDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı konunun soruşturulmasını istedi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ikinci bir açıklama yapılarak, “İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından konunun ayrıca araştırılması talimatlandırılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere Eğitim Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama


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