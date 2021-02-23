HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okula giren 3 çocuk, yardım kutusundaki paraları çaldı

Okula giren 3 çocuk, yardım kutusundaki paraları çaldı

23.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kocatepe İlk ve Ortaokulu'na giren, yaşları 10- 15 arasındaki 3 çocuğun, yardım kutusundaki paraları alıp, kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, yaşları 10- 15 arasındaki 3 çocuk, okula girip, koridor ve sınıfları dolaştı.

Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldüEski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü

Koridorda, duvarda asılı duran yardım kutusunu söken çocuklar, kutuyu tekmeleyip, parçalayarak, paraları aldı. Yaklaşık 5 bin TL'yi, okulda buldukları poşet ve montlarının cebine koyan çocuklar, pencereden atlayarak, kaçtı.
Sabah saatlerinde okul binasına gelen idareciler, yardım kutusunun içerisindeki paraların alındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anları ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Çekirdek alma tartışmasında birbirini darbeden karı kocaya para cezasıÇekirdek alma tartışmasında birbirini darbeden karı kocaya para cezası
Stalk yapmak suç mudur?Stalk yapmak suç mudur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Köpeklerden kaçarken iki duvar arasına sıkıştı!

Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasına sıkıştı!

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

Su samurları balık avında!

Su samurları balık avında!

Volkanik kayaçlar üzerinde saklı! Gören telefonuna sarılıyor

Volkanik kayaçlar üzerinde saklı! Gören telefonuna sarılıyor

Çekirdek alma tartışmasında birbirini darbeden karı kocaya para cezası

Çekirdek alma tartışmasında birbirini darbeden karı kocaya para cezası

Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü

Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.