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Okullar açıldı illa ki eksik kalan ihtiyaçlar vardır! İşte eksikleri tamamlayabileceğiniz ürünler

12.10.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okula dönüş heyecanını ve telaşı ile bazı ihtiyaçlar unutulmuş olabilir veya yenileri ortaya çıkmış olabilir. Okul ihtiyaçları için en kaliteli ve en kullanışlı ürünleri incelemeye ne dersiniz? İşte A'dan Z'ye okula dair aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçlarınızı karşılarken destek alabileceğiniz alışveriş listesi...

Okullar açıldı illa ki eksik kalan ihtiyaçlar vardır! İşte eksikleri tamamlayabileceğiniz ürünler

Büyük özlem bitti ve okulllar açıldı. Tabii ki okula başlarken o tatlı heyecan kadar büyük ve masraflı bir telaş da vardı. Elektronikten kırtasiye ürünlerine, kıyafetlerden oyuncaklara, spor ürünlerinden gıdaya kadar geniş bir yelpazeye dağılan okul ihtiyaçlarını karşılamak her zaman zor ve çok emek isteyen bir iş. Nitekim ne kadar hazılanırsa hazırlanılsın, illla ki eksikler çıkıyor. Şimdi yapmanız gereken eksiklerinizi belirledikten sonra ürünleri sepetinize eklemek. Enerji sarf etmeden, mağaza mağaza dolaşmadan farklı markaların ürün seçenekleri ile harika bir okul alışverişi yapabilirsiniz.

Kırtasiye ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayın

Hiçbir şey eksik kalmasın

Okula giderken en önemli ihtiyaçların başında gelen kırtasiye ürünleri, okullu çocukların gözdesi. Defter, kalem, silgi gibi kırtasiye ihtiyaçlarının demirbaş ürünlerini setler halinde alarak bu ihtiyacı eksiksiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Elbette bütün bunları içine sığdıracağınız bir kalemlik ve eşyalarınızı kolaylıkla ayırt etmenizi sağlayacak bir okul çantasını da listenize eklemeyi unutmayın. Çanta demişken beslenme çantası olmadan olmaz, yanına bir de matara ekleyebilirsiniz. Okula yeni başlayan çocuğunuz için okuma kitapları hediye ederek öğrenme sürecini destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuza ders çalışırken keyif veren ve onu çalışmaya teşvik eden renkli kalemleri, süslü defterleri almayı tercih edebilirsiniz. Bilimsel olarak da tespit edilmiş olan renklerin gücü ve enerjisi, dikkat dağınıklığını önleyerek çocuğunuzun derslerine motive olmasına katkı sağlayabilir. Zımba, delgeç, makas, ataç gibi işlevsel ürünlerle dosyalama ve düzenleme işlerinizi pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Kırtasiye ihtiyaçlarınızı karşılarken uzun süreli kullanılabilen ve sağlığa uygun koşullarda üretilen ürünler almaya dikkat edin. Özellikle boya kalemleri, keçeli kalemler veya sulu boyalar gibi ürünlerde kullanılan maddeler dikkat gerektiren bir nokta.

Kırtasiye listenizi eksiksiz ve olabildiğince az maliyetle tamamlamak için tıklayın!

Elektronik ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olun

Hiçbir şey eksik kalmasın

2010'lardan sonra en temel okul ihtiyaçları arasında yer almaya başlayan elektronik ürünlere ulaşmak sandığınız kadar zor değil. Araştırmalar ve ödevleri yapmak için gereken bilgisayar, laptop gibi ürünler okul için hayati bir öneme sahip. Derslerinizi ve notlarınızı tablet ya da laptop üzerinden takip edebilir, dilerseniz istediğiniz her yere taşıyarak kendinize çalışma alanları oluşturabilirsiniz. Bilgisayar, tablet, laptop gibi ürünlerin yanı sıra bu listeye mutlaka kulaklık, mouse ve USB bellek gibi ürünleri de eklemelisiniz. Elektronik ürünleri alırken mutlaka ihtiyacınıza uygun olmasına dikkat etmeniz gerekir. İşlemcisi, ağırlığı, garanti süresi, fiyat performans durumu gibi faktörleri incelemeniz faydalı olabilir. Bu incelemeler için ürün bilgilerini ve yorumlarını okuyabilirsiniz.

Elektronik ürünler yalnızca öğrenciler için değil, ebeveynler için de önemli. Tablet gibi ürünlerle çocuğunuzun ders takibini, ders programını, okul içindeki not durumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Daha küçük yaşta bir çocuğunuz varsa akıllı saatler vasıtasıyla konumunu takip edebilir, endişeye gerek duymadan içiniz rahat bir şekilde okula gitmesini sağlayabilirsiniz.

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Okulda moda fırtınası estirin

Hiçbir şey eksik kalmasın

Günümüzde bazı okullar halen üniformaya devam ederken, bazı okullar serbest kıyafet uygulamasına geçti. Ancak her iki seçenekte de aynı soru baki kaldı: Bugün Ne Giysem? Sizleri bu sorudan kurtaracak rahat ve mevsime uygun sweatshirtler, gömlekler, eşofman takımları, basic t-shirtler, pantolonlar ve ayakkabılar ile kendi okul modanızı yaratabilirsiniz. Modaya uygun tercihlerle cool bir görünüm yakalayabilir, okulun en havalı öğrencisi olabilirsiniz.

Listenize tarzınıza uygun kıyafetlerle ayakkabıları eklemeyi ve ürünleri incelemeyi unutmayın!

Okulun birinci kuralı: Kişisel bakım ve hijyeni ihmal etmeyin

Hiçbir şey eksik kalmasın

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Kişisel bakım, günlük hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Özellikle okul gibi sürekli kalabalık içinde olduğumuz kamusal bir alan söz konusu olduğunda, kişisel bakımın önemi daha çok ön plana çıkıyor. Pandemi nedeniyle hijyene daha çok dikkat edilmesi gereken bu dönemde okul çantanızda maskeler, hijyenik ıslak mendiller, dezenfektanlar, sabunlar ve kolonyalara yer vermeniz şart. Okulda uzun zamanlar geçiriyorsanız deodorant, diş fırçası, diş macunu gibi ürünleri de çantanızda bulundurabilirsiniz.

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Sağlıklı beslenme, başarılı bir eğitim hayatının olmazsa olmazı

Hiçbir şey eksik kalmasın

Sağlıklı bir zihin için sağlıklı bir bedene ihtiyaç var. Okula başlarken hem zihninizin hem de bedeninizin sağlıklı olabilmesi için en önemli faktörlerden biri beslenme düzeni. Hem evde hem de okulda yediğiniz ürünlerin içeriğindeki bileşenlere ve almanız gereken vitamin, mineral, protein, karbonhidrat oranına dikkat etmeniz gerekir. Okulda uzun saatler geçirirken sağlığınızdan ödün vermemek adına, beslenme çantalarınızda sağlıklı yiyeceklerle birlikte sağlıklı atıştırmalıklar da bulundurabilirsiniz. Kahvaltılar, öğle araları veya teneffüsler için pratik gıda ürünleri size hem zaman kazandırabilir hem de günü rahat geçirmenizi sağlayabilir.

Okul çantanızda bulunması gereken sağlıklı ve pratik gıda ürünleri için tıklayın!

Evde yarattığınız konforlu çalışma alanları ile okulda başarıyı yakalayın

Hiçbir şey eksik kalmasın

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Bütün bu ihtiyaçlarınızın yanı sıra, evde de okula hazırlık yapabileceğiniz konforlu bir alana ihtiyacınız var. Ergonomik bir çalışma masası, rahat bir çalışma sandalyesi, göz yormayan bir aydınlatma, okul araç gereçlerini depolayabileceğiniz bir dolap veya kitaplarınız için kullanışlı bir kitaplık size aradığınız konforu sağlayabilir. Konforlu bir çalışma ortamı, motivasyonunuzu arttırıp sizi çalışmaya teşvik ederek derslerinizde başarıyı yakalamanıza yardımcı olabilir.

Bilgisayar başında yapılan dersler ve ödevler için omurganızı rahatsız etmeyecek ve gün boyunca aynı pozisyonda oturmanın rahatsızlığını hissettirmeyecek ürünleri incelemek için tıklayın.

Spor ve outdoor ürünleri ile egzersizin keyfini çıkarın

Hiçbir şey eksik kalmasın

Ne kadar çok spor, o kadar çok sağlık! Okulda yapılan spor dersleri için alışveriş listenize mutlaka koşu ayakkabısı, spor çantası, eşofman takımları, spor giyim ürünleri eklemeniz gerekir. Egzersiz yaparken rahat hissettiren ve terletmeyen ürünler ile çocuğunuzun spor derslerini keyifle geçirmesini sağlayabilirsiniz. Ayaklarının rahat olması ve yapılan aktiviteden verim alabilmesi için ortopedik bir spor ayakkabı tercihi yapabilirsiniz. Bununla birlikte outdoor ürünleriyle sıcak veya soğuk hava şartlarına karşı her zaman hazırlıklı olabilirsiniz.

Spor giyim ürünleriyle okulda cool bir görünüm yakalamak için tıklayın!

Kreşe başlayan minikler için önemli bir ihtiyaç

Hiçbir şey eksik kalmasın

Okula giden tüm çocuklar yaz sonu okula döndüklerinde heyecanlansalar da kreşe başlayan miniklerin heyecanı hepsinden daha farklı olur. Okullu her çocuk gibi onların da kırtasiye, elektronik ürün, kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçları var ancak en önemli ihtiyaçları; oto koltuğu. Miniklerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları için emniyetli ve rahat edebilecekleri bir oto koltuğu edinebilirsiniz. Geniş yaş aralığı seçeneklerine sahip oto koltuklarını uzun yıllar kullanabilir, gerektiğinde kılıflarını yıkayarak hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz. Aracınıza uygun, kemeri ayarlanabilen, rahat ve konforlu oto koltukları tercih ederek çocuğunuzla güvenli bir okul yolculuğu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Oto koltukları incelemek için tıklayın!

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