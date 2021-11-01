Okullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan çok net açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanabileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basına yansıyan haberleri yalanlayan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulu'muzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." dedi.

Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2021



