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Okullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan çok net açıklama

01.11.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanacağı yönündeki haberlere ilişkin, "Haber yanlıştır. Bilim Kurulu'muzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış." dedi.

Okullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan çok net açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanabileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basına yansıyan haberleri yalanlayan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulu'muzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." dedi.

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı yüz yüze eğitim
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