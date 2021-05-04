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  4. Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

04.05.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir programda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Okulların açılış tarihi ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Selçuk, "Bilim insanlarına danışıyoruz. Onlar okulları ne zaman açabilirsiniz diyorlarsa okulları açıyoruz." dedi.

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında tam kapanma döneminde eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

Okulların açılış tarihi ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Selçuk, "Bilim insanlarına danışıyoruz. Onlar okulları ne zaman açabilirsiniz diyorlarsa okulları açıyoruz. Köy okullarını ve ana okullarını hep açık tutmaya çalıştık." dedi.

EK ATAMALAR OLACAK MI?

Öğretmen ataması konusuna değinen Bakan Selçuk, "Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız. Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

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"BUGÜNLERDE HEPİMİZİN GÜLMEYE İHTİYACI VAR"

Sosyal medyada 20yearschallenge akımına katılan ve Marlon Brando'nun fotoğrafına yer veren Selçuk bunun nedenini açıkladı. Selçuk, "Herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor ama ben hem bu 'challenge' muhabbetine dikkat çekmek hem de küçük bir gülümseme olsun küçük bir nükte olsun istedim. Bugünlerde hepimizin gülmeye ihtiyacı var" dedi.

İL DIŞI TAYİNLERDE SON DURUM

İl dışı tayin konusunda Bakan Selçuk, "2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak." dedi.

SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

Sınavların iptal olup olmayacağına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim

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