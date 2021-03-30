Okullar yeniden kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararı hakkında yaptığı açıklamaların ve son kabine toplantısının sonrasında yüz binlerce öğrenci ve veli okullar yeniden kapanacak mı? sorusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile okulların yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş sürecinin, koronavirüs risk haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacağını duyurdu.

OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada okullarca uygulanan uzaktan ve yüz yüze eğitim için alınan güncel kararlar şunlardır:

-Ortaokul 5, 6, 7. Sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.

-Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.