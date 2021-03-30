Okullar yeniden kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararı hakkında yaptığı açıklamaların ve son kabine toplantısının sonrasında yüz binlerce öğrenci ve veli okullar yeniden kapanacak mı? sorusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile okulların yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş sürecinin, koronavirüs risk haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada okullarca uygulanan uzaktan ve yüz yüze eğitim için alınan güncel kararlar şunlardır:
-Ortaokul 5, 6, 7. Sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.
-Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.
-Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.
-Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak devam edecek.
-Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs
Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.
-Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.
-Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.
-Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum