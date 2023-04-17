Okyanus tabanından 'yangın hortumu gibi' fışkırıyor! Şaşkına çevirdi... "Bu, daha önce hiç görmediğim bir şey"

Bilim insanları bizleri etkilemeye devam ediyor. Yeni keşiflere imza atan araştırmacılar bu kez ise ABD'nin Oregon eyaletinin yakınlarında okyanus tabanından garip bir sıcak sıvı buldu. Ancak bu sıcak sıvı kulağa oldukça garip ve şaşırtıcı geliyor. Çünkü sıvının "yangın hortumu gibi" fışkırdığı söyleniyor. Kuzeybatı Pasifik'teki deprem aktivitesi hakkında bazı ipuçları verebileceğinden şüphelenilmesi de cabası.

ADI: "PYTHIA'S OASIS"

IFL Science'ın aktardığına göre, Washington Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar türünün ilk örneği olan bu keşfe "Pythia's Oasis" adını verdi.

Edinilen bilgilere göre ise Newport sahilinin yaklaşık 80 kilometre açığında bulunan ekip, gemi sonarını kullanarak okyanus yüzeyinin yaklaşık 1,2 kilometre altında okyanus tabanından çıkan beklenmedik kabarcık bulutları tespit etti.

Daha fazla araştırma yapıldığında, bu sıvının kimyasal olarak çevresindeki sudan farklı olduğu, yüksek miktarda bor ve lityum; daha az klorür, potasyum ve magnezyum içerdiği ortaya çıktı.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİM VE BİLDİĞİM KADARIYLA DAHA ÖNCE DE GÖZLEMLENMEMİŞ BİR ŞEY"

Çalışmanın ortak yazarı olan Washington Üniversitesi'nde oşinografi doçenti Evan Solomon, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu yönde araştırma yaptılar ve gördükleri şey sadece metan kabarcıkları değil, deniz tabanından bir yangın hortumu gibi çıkan suydu. Bu, daha önce hiç görmediğim ve bildiğim kadarıyla daha önce de gözlemlenmemiş bir şey" dedi.

Daha da garibi, bu sıvı, arka plan sıcaklığından yaklaşık 9 derece daha sıcaktı. Keskin sıcaklık farkı, sıvının Dünya yüzeyinin derinliklerindeki Cascadia mega bindirmesinden kaynaklandığını gösterdi.

Ekip, derin yeraltı kökenleri göz önüne alındığında, bu sıvının Dünya'nın sürekli değişen tektonik aktivitesinde bir rol oynadığından şüpheleniyor.

Çalışma Science Advances dergisinde yayımlandı.

(Fotoğrafların kaynağı: Science Advances)

