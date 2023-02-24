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Olası Marmara depreminde İstanbul'u bekleyen senaryo! Kuruluşlarla paylaşıldı: "En az 100 bin yaralı olacak! 6 saatte..."

24.02.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul'da olası depreme karşı 'acil müdahale' senaryosu oluşturuldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan senaryo ilgili kuruluşlarla paylaşıldı. Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Uzar, açıklamasında "Olası İstanbul depreminde en az 100 bin yaralının olacağı belirtiliyor" derken afet zamanında en ideal hastanelerin nerede olacağını ve '6 saat' 'detayını anlattı.

Olası Marmara depreminde İstanbul'u bekleyen senaryo! Kuruluşlarla paylaşıldı: "En az 100 bin yaralı olacak! 6 saatte..."

Türkiye, tek yürek olup Kahramanmaraş merkezli depremlerde açılan yaraları sarmak için seferber olurken, bir yandan da meydana gelebilecek yen depremlere karşı çalışmalarına hız verdi. 43 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul'da beklenen Marmara depremine karşı 'acil müdahale' senaryosu oluşturuldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan senaryo Sağlık Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi ilgili kuruluşlarla paylaşıldı.

Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Uzar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü bünyesindeki Afet ve Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi Anabilim Dalında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YÜZDE 65'İ BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE

Enstitünün olası afetlere müdahale konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü, çeşitli afet müdahale senaryoları hazırladığını aktaran Uzar, Türkiye'nin topraklarının yüzde 65'inin birinci derece deprem bölgesi içinde yer aldığına dikkati çekti.

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Bilim insanlarının sıklıkla uyardığı İstanbul'da yaşanabilecek depreme ilişkin de hazırlık planları üzerinde çalıştıklarını söyleyen Uzar, bu kapsamda, yaralılara hızlı müdahaleyi merkeze alan afet müdahale senaryosunun bir süre önce hazırlandığını bildirdi.

"EN AZ 100 BİN YARALI OLACAĞI BELİRTİLİYOR"

Prof. Dr. Uzar, söz konusu senaryonun Sağlık Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi ilgili kuruluşlarla paylaşıldığını belirterek şunları kaydetti:

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"Olası İstanbul depreminde en az 100 bin yaralının olacağı belirtiliyor. Biz de uzmanlarımızla buna yönelik bir afet müdahale senaryosu hazırladık. Bu çalışmada, İstanbul'da yaşanabilecek büyük depremde hızlı bir şekilde uygun ekiplerle ve altyapısı sağlam terminal binalarıyla ilk 6 saatte yaralılara nasıl müdahale edilebileceğinin önemine dikkati çektik. Bu süre içinde doğru müdahale, kişilerin hem yaşama tutunmasını hem de kol-bacak gibi uzuv kayıpları ve böbrek kaybının önüne geçilmesini sağlıyor."

"EN İDEAL HASTANE HAVALİMANLARI OLUR"

Büyük bir depremde en ideal hastanenin elektrik, su, tuvalet ve haberleşme kesintisi olmayacağı için havalimanlarının terminal binaları olduğunu vurgulayan Uzar, şöyle devam etti:

"Avrupa yakasında depremden en çok etkilenmesi beklenen bölgeleri dikkate aldığımızda kurulacak sahra hastaneleri yeterli olmayabilir. Bu duruma karşı hastaneye dönüştürülmesi öngörülen birinci öncelikli alan Atatürk Havalimanı. Havalimanı ve terminal binalarının sahra hastanesi haline getirilmesi, seyyar-mobilize tıbbi cihazların buraya yerleştirilmesi, yaralılarımıza ilk ve acil müdahalenin burada yapılmasını ve ardından da oluşturulacak hava koridoruyla uygun illere uçaklarla nakledilmelerini planladık. Böylece olası bir depremde ilk 6 saatte yaralılara hızlıca müdahale mümkün olabilir."

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Uzar, yaralıların nakli için oluşturulacak hava koridorunda Türk Hava Kuvvetlerinin nakliye uçaklarının devreye girmesini de öngördüklerini ifade ederek, "Nakliye uçaklarımız Atatürk Havalimanı'na gelirken sağlık personelini, tıbbi ekipmanları alarak gelecek. Farklı illerden havalanacak uçaklarla 6-8 saat içinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralıların nakli mümkün olabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Uzar, ilerleyen zamanlarda bu çalışmanın gerçek senaryolu ilk tatbikatının İstanbul harici farklı bir ilde yapılmasını planladıklarını dile getirdi.

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Hava ve uzay hekimlerinin önemine de işaret eden Uzar, enstitü bünyesindeki merkezde açılacak kurslarla uçuş hekimi sayısını artırıp her yaralı taşıyan uçağa bir uçuş hekimi verilmesini hedeflediklerini anlattı.

(AA)

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