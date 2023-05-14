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Öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı!

14.05.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Valiliği, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Ravşan Aşkara'nın yerine oy kullanmaya çalışan Z.Ç.'nin yakalandığını duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

Öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı!

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi' kapsamında, kent genelinde alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda Afetevleri Mahallesi 1882 Sokak'ta Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda oy kullanma işlemleri sırasında, Ravşan Aşkara'ya ait kimlikle oy kullanmaya gelen ve durumundan şüphelenilen kişi hakkında araştırma yapıldığı belirtildi.

'YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI'

Açıklamada, "Ravşan Aşkara isimli şahsın 2014 yılında Siirt ilinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım sağladığı, Sema Koçer kod adını kullandığı, 30/03/2020 günü Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Gürpınar Sınır Kapısı'na yönelik silahlı saldırı eyleminde güvenlik güçleri ile girmiş olduğu çatışmada ölü olarak ele geçirildiği, 03/04/2020 günü cesedinin ailesine teslim edildiği ve ilimiz Zeyve Mezarlığı'na defnedildiği anlaşılmış, terör örgütü mensubuna ait kimlikle oy kullanmaya gelen şahısla ilgili yapılan çalışmalarda; Ravşan Aşkara isimli örgüt mensubunun kardeşinin eşi olan Z.Ç. isimli şahıs olduğu, bahse konu şahsın hem kendi adına hem bölücü terör örgütü mensubu adına oy kullanmaya çalıştığı tespit edilmiş olup, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. (DHA)

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