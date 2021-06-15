Ölen köpeğinin mezar taşına yazdıkları dikkat çekti

Kumluca-Antalya D-400 kara yolunda duble yol yapım çalışması yapan firmanın şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cemal Kaya'nın geçen yıl yavruyken alıp beslediği 'Marko' adını verdiği köpeği, 22 Mayıs akşamı kara yolunda bir aracın çarpması sonucu öldü. Kazayı haber alan Cemal Kaya, büyük üzüntü yaşadı. Köpeği için kazanın olduğu yere mezar yapan Cemal Kaya, üzerine de Marko’nun fotoğrafının yanı sıra doğum ve ölüm tarihlerini yazdı. Kaya, mezar taşına köpeğinin ölüm nedenini 'Maganda kurbanı' olarak yazarken altına da 'Işıklar içinde uyu Markocuğum' yazısını ekledi.

"İNANMADIM, KOŞARAK GELDİM"

Cemal Kaya, "Bir yıldır ben büyüttüm. Ben bununla bütünleşmiştim, benim en sadık dostumdu. Kader arkadaşım gibiydi. Nereye gitsem peşimden geliyordu. Benimle konuşuyordu. Bütün duygularımı onun üzerine yoğunlaştırmıştım, ölünce çok üzüldüm tabii. 22 Mayıs akşamı telefon geldi, 'Marko'ya araba çarptı' dediler. Önce inanmadım. Koşarak geldim, 'İnşallah arkadaşlar şaka yapıyor' diye düşünmüştüm. Ama geldiğimde Marko ölmüştü, çok çok üzüldüm. Marko şantiyenin de maskotuydu. Nereye gitsem beni bekliyordu, gözümün içine bakıyordu, benimle resmen diyaloğa geçiyordu, o kadar seviyordum" dedi.