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Ölen köpeğinin mezar taşına yazdıkları dikkat çekti

15.06.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yol yapım şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cemal Kaya (58), geçen ay aracın çarpması sonucu ölen köpeği 'Marko' için kazanın olduğu yere mezar yaptı. Zaman zaman mezarı ziyaret eden Cemal Kaya, "Telefon geldi, 'Marko'ya araba çarptı' dediler. Önce inanmadım. Koşarak geldim, 'İnşallah arkadaşlar şaka yapıyor' diye düşünmüştüm. Ama geldiğimde Marko ölmüştü, çok çok üzüldüm" dedi. Kaya, köpeğinin mezar taşına "Ölüm sebebi: Maganda kurbanı" yazdı.

Ölen köpeğinin mezar taşına yazdıkları dikkat çekti

Kumluca-Antalya D-400 kara yolunda duble yol yapım çalışması yapan firmanın şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cemal Kaya'nın geçen yıl yavruyken alıp beslediği 'Marko' adını verdiği köpeği, 22 Mayıs akşamı kara yolunda bir aracın çarpması sonucu öldü. Kazayı haber alan Cemal Kaya, büyük üzüntü yaşadı. Köpeği için kazanın olduğu yere mezar yapan Cemal Kaya, üzerine de Marko’nun fotoğrafının yanı sıra doğum ve ölüm tarihlerini yazdı. Kaya, mezar taşına köpeğinin ölüm nedenini 'Maganda kurbanı' olarak yazarken altına da 'Işıklar içinde uyu Markocuğum' yazısını ekledi.

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"İNANMADIM, KOŞARAK GELDİM"

Cemal Kaya, "Bir yıldır ben büyüttüm. Ben bununla bütünleşmiştim, benim en sadık dostumdu. Kader arkadaşım gibiydi. Nereye gitsem peşimden geliyordu. Benimle konuşuyordu. Bütün duygularımı onun üzerine yoğunlaştırmıştım, ölünce çok üzüldüm tabii. 22 Mayıs akşamı telefon geldi, 'Marko'ya araba çarptı' dediler. Önce inanmadım. Koşarak geldim, 'İnşallah arkadaşlar şaka yapıyor' diye düşünmüştüm. Ama geldiğimde Marko ölmüştü, çok çok üzüldüm. Marko şantiyenin de maskotuydu. Nereye gitsem beni bekliyordu, gözümün içine bakıyordu, benimle resmen diyaloğa geçiyordu, o kadar seviyordum" dedi.

"O ÜZÜLÜNCE BİZ DE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Cemal Kaya'nın mesai arkadaşı Mehmet Baki (26) de şöyle konuştu:

"Cemal Abi aşırı güleç bir insan. Sürekli bizi güler yüzle karşılıyor. Biz onun güler yüzüne alışığız. Bir gün içeri girerken Cemal abinin suratının asık olduğunu gördüm. Aracımla tekrar geri geri geldim. 'Cemal abi ne oldu' dedim. Bana 'oğlum öldü' dedi. 'Abi senin oğlun nasıl ölür. Biz burada çalışıyoruz. Bizim neden haberimiz yok' dedim. 'Öldü, araba vurdu Marko'ya' deyince olay çözüldü. Marko küçüklükten beri kendi köpeği. Evladı kadar çok sevdiği için 'çocuğum' dedi. Hepimiz çok üzüldük." (DHA)

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