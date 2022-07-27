Ölümcül bir hastalığınız olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz

Kristal küreniz olsaydı ne bilmek isterdiniz? Muhtemelen ilk sorulardan biri ölüm tarihinizi öğrenmek olacak. Geleceği tahmin etmek bilim kurgu gibi görünebilir ancak vücudunuz genel ömrünüz hakkında bazı ipuçları verir. Yeni bir çalışma, kavrama gücünün ölüm oranıyla ilişkisini ortaya çıkardı.

KAVANOZ AÇMA DENEYİ

Kavanozları açmak refleksif bir eylemdir. Kavanoz açmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiğinizde artık daha dikkatli olacaksınız. Bunun nedeni, kavrama gücünün farklı sağlık koşulları için etkili bir tarama aracı olmasıdır.

Yaşı kaç olursa olsun birinin kavrama gücü düşükse, altta yatan sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilir: El kavrama gücü zaten genç yetişkinlikteki sağlık koşullarıyla ilişkilendirilmiştir.

KALP VE AKCİĞER SORUNU OLABİLİR

Çok sayıda çalışma, düşük el kavrama gücünün kalp ve akciğer sorunlarıyla ilgili sağlık durumlarının bir belirtisi olabileceğini göstermiştir. Bazı araştırmalar, düşük kavrama kuvvetine sahip olanların daha düşük yaşam beklentisine sahip olduğunu da daha önce ortaya çıkarmıştı.

EL KAVRAMA GÜCÜNÜN ÖNEMİ

BMJ'de yayınlanan yeni bir çalışma, genel popülasyona uygulanabilecek kavrama gücü için nesnel bir standart oluşturmaya çalıştı. Bunu yaparak, araştırmacılar doktorlara, bir doktorun hastasını daha ileri inceleme için göndermeyi düşünmesi gereken bir el kavrama gücü eşiği sağlamayı umuyorlar.

Çalışmanın sonuçları, el kavrama gücünü doğrudan kalan yaşam beklentisiyle ilişkilendiren standart eşikler sağlamakta ve böylece pratisyenlerin yüksek mortalite riski olan hastaları erkenden tespit etmelerini sağlamaktadır.

DENEY NASIL YAPILDI?

Tutma kuvveti, bir elle bir dinamometreyi sıkarak ölçülür. Çalışmada, hastadan her iki eliyle iki deneme yapması istenir. Kişinin kavanoz açma işlemini oturarak veya ayakta yaptığı detayı önemli bir detaydır. Bireylerin kavrama gücünü sağlıklı bir referans popülasyonla değil, cinsiyet, yaş ve boy açısından karşılaştırılabilir bireylerle karşılaştırdılar.

Bulgular, daha önceki çalışmalarda tahmin edilene kıyasla daha hassas bir eşikte ölüm riskinde bir artışa işaret ediyor.

Sonuçlar, karşılaştırılabilir bir popülasyonun (bir kişinin cinsiyeti, yaşı ve boyu dikkate alındığında) ortalamasının altında olanların erken ölüme yol açan sağlık riskleri taşıdığının göstergesi olduğu öne sürüldü.



