HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ölümcül bir hastalığınız olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz

Ölümcül bir hastalığınız olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz

27.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlık çok uzun yıllardır, daha uzun yaşamanın yollarını arıyor. Uzun ömürlü olmak çoğu insanın isteklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak ne kadar yaşayacağınız büyük bir belirsizliktir. Bununla birlikte vücudumuz bu konuyla ilgili bazı ipuçları verir. Yeni bir çalışmaya göre; bu testle ortalama ölümcül bir hastalığa yakalanma riskinizi tahmin edebilirsiniz.

Ölümcül bir hastalığınız olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz

Kristal küreniz olsaydı ne bilmek isterdiniz? Muhtemelen ilk sorulardan biri ölüm tarihinizi öğrenmek olacak. Geleceği tahmin etmek bilim kurgu gibi görünebilir ancak vücudunuz genel ömrünüz hakkında bazı ipuçları verir. Yeni bir çalışma, kavrama gücünün ölüm oranıyla ilişkisini ortaya çıkardı.

KAVANOZ AÇMA DENEYİ

Kavanozları açmak refleksif bir eylemdir. Kavanoz açmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiğinizde artık daha dikkatli olacaksınız. Bunun nedeni, kavrama gücünün farklı sağlık koşulları için etkili bir tarama aracı olmasıdır.

iStock-182707964

Yaşı kaç olursa olsun birinin kavrama gücü düşükse, altta yatan sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilir: El kavrama gücü zaten genç yetişkinlikteki sağlık koşullarıyla ilişkilendirilmiştir.

KALP VE AKCİĞER SORUNU OLABİLİR

Çok sayıda çalışma, düşük el kavrama gücünün kalp ve akciğer sorunlarıyla ilgili sağlık durumlarının bir belirtisi olabileceğini göstermiştir. Bazı araştırmalar, düşük kavrama kuvvetine sahip olanların daha düşük yaşam beklentisine sahip olduğunu da daha önce ortaya çıkarmıştı.

Faydasını öğrenince yemeden duramayacaksınız! Stresi azaltır, kolon kanserini önler, bağışıklığı çelik gibi yapar... Yeşil biberin faydaları nelerdir?Faydasını öğrenince yemeden duramayacaksınız! Stresi azaltır, kolon kanserini önler, bağışıklığı çelik gibi yapar...

EL KAVRAMA GÜCÜNÜN ÖNEMİ

BMJ'de yayınlanan yeni bir çalışma, genel popülasyona uygulanabilecek kavrama gücü için nesnel bir standart oluşturmaya çalıştı. Bunu yaparak, araştırmacılar doktorlara, bir doktorun hastasını daha ileri inceleme için göndermeyi düşünmesi gereken bir el kavrama gücü eşiği sağlamayı umuyorlar.

iStock-175213030

Çalışmanın sonuçları, el kavrama gücünü doğrudan kalan yaşam beklentisiyle ilişkilendiren standart eşikler sağlamakta ve böylece pratisyenlerin yüksek mortalite riski olan hastaları erkenden tespit etmelerini sağlamaktadır.

DENEY NASIL YAPILDI?

Tutma kuvveti, bir elle bir dinamometreyi sıkarak ölçülür. Çalışmada, hastadan her iki eliyle iki deneme yapması istenir. Kişinin kavanoz açma işlemini oturarak veya ayakta yaptığı detayı önemli bir detaydır. Bireylerin kavrama gücünü sağlıklı bir referans popülasyonla değil, cinsiyet, yaş ve boy açısından karşılaştırılabilir bireylerle karşılaştırdılar.

Bulgular, daha önceki çalışmalarda tahmin edilene kıyasla daha hassas bir eşikte ölüm riskinde bir artışa işaret ediyor.

Sonuçlar, karşılaştırılabilir bir popülasyonun (bir kişinin cinsiyeti, yaşı ve boyu dikkate alındığında) ortalamasının altında olanların erken ölüme yol açan sağlık riskleri taşıdığının göstergesi olduğu öne sürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış"Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış"
Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdiKüçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
kavanoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

O beğeni dikkat çekti! 'Midesi bulanıyor...'

O beğeni dikkat çekti! 'Midesi bulanıyor...'

İlginizi Çekebilir

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.