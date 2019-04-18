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Ölümlü trafik kazasının sanığından alkol itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Antalya'da iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında aracı kullandığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıkartıldı - Sanık Kadir Kaan Sarı: - "Aracı ben kullanmıyordum. O gece hepimiz alkollüydük"

Antalya'da iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, otomobili kullandığı öne sürülen sürücü, "Aracı ben kullanmıyordum. O gece hepimiz alkollüydük." diyerek kendisini savundu.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kadir Kaan Sarı ve avukatı katıldı.

Söz verilen sanık Sarı, yanındakilerle birlikte eğlenmeye gittiklerini söyledi.

Eğlence yerinden saat 03.00 gibi çıktıktan kısa süre sonra kazanın meydana geldiğini belirten Sarı, "Sürücü koltuğunda başka biri vardı. Aracı ben kullanmıyordum. O gece hepimiz alkollüydük." dedi.

Kazaya karışan aracın direksiyonunda kendisine ait biyolojik kalıntılara rastlandığı hatırlatılan sanık, söz konusu otomobili olaydan önce kullandığı için bu izlerin kalmış olabileceğini ileri sürdü.

Sanık, kazadan yaralı kurtulan kişinin, "Aracı Kadir Kaan Sarı kullanıyordu" dediğinin anımsatılması üzerine, "Neden aracı benim kullandığımın söylendiğini bilmiyorum. Aramızda bir husumet yok." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'nde, 07 MJZ 27 plakalı otomobil, 18 Kasım 2017'de, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpmış, araçta bulunan Emel Sakallı (31) ile Mehmet Ali Soylu (34) olay yerinde yaşamını yitirmiş, Kadir Kaan Sarı (32) ve Mehmet Sakallı (27) da ağır yaralanmıştı.

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