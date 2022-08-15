Ölüp ölüp diriliyor! 19 yılda tam 10 kez tekrarlandı, Hipertrofik Kardiyomiyopati nedir? Belirtileri nelerdir?

ABD’de yaşayan 63 yaşındaki bir öğretmen 500 kişide bir görülen kalp kası (HCM) hastalığına sahip. 20 yıl önce kalbine kalp atışını tutabilen bir cihaz takıldı. Sağlık görevlileri 2003 yılında teşhis koyduğunda emekli öğretmene kalbi atmayı durdurursa kalbi zıplayarak çalıştıran bir cihaz takmıştı. Normalde bir hastanın ömrü boyunca yalnızca bir kez kullanılan bu cihaz kimliği belirsiz kadını 19 yıl içinde 10 kez kurtardı.

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ NEDİR?

Hipertrofik kardiyomiyopati, miyokard dediğimiz kalbin kas tabakasında meydana gelen anormal kalınlaşması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalınlaşan kalp kası, zamanla kanın kalpten vücuda pompalanmasını zorlaştırabilir. Bir veya daha fazla gendeki bir değişiklik veya mutasyondan neden olabilir ve ailelerden geçen genetik bir durum olabilir. Başlıca belirtileri nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve sersemliktir. Hastaların çoğunda çok az semptom vardır veya hiç yoktur. Hastalar normal bir hayat yaşarlar. Nadiren, kalp durmasına ve ani ölüme neden olabilen, yaşamı tehdit eden anormal kalp ritmi geliştirme riski vardır.



