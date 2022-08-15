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Ölüp ölüp diriliyor! 19 yılda tam 10 kez tekrarlandı, Hipertrofik Kardiyomiyopati nedir? Belirtileri nelerdir?

15.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölüm insanların en büyük korkuları arasında üst sıralarda bulunuyor. Genellikle dokuz canlı oldukları düşünülen kediler olsa da ABD’de yaşayan bir kadın ölümden tam olarak 10 kez dönerek duyanları şaşırtıyor. 500 kişiden birinde görülen hastalığa sahip olan kadının ölümü sürekli olarak tekrarlanıyor.

Ölüp ölüp diriliyor! 19 yılda tam 10 kez tekrarlandı, Hipertrofik Kardiyomiyopati nedir? Belirtileri nelerdir?

ABD’de yaşayan 63 yaşındaki bir öğretmen 500 kişide bir görülen kalp kası (HCM) hastalığına sahip. 20 yıl önce kalbine kalp atışını tutabilen bir cihaz takıldı. Sağlık görevlileri 2003 yılında teşhis koyduğunda emekli öğretmene kalbi atmayı durdurursa kalbi zıplayarak çalıştıran bir cihaz takmıştı. Normalde bir hastanın ömrü boyunca yalnızca bir kez kullanılan bu cihaz kimliği belirsiz kadını 19 yıl içinde 10 kez kurtardı.

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ NEDİR?

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Hipertrofik kardiyomiyopati, miyokard dediğimiz kalbin kas tabakasında meydana gelen anormal kalınlaşması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalınlaşan kalp kası, zamanla kanın kalpten vücuda pompalanmasını zorlaştırabilir. Bir veya daha fazla gendeki bir değişiklik veya mutasyondan neden olabilir ve ailelerden geçen genetik bir durum olabilir. Başlıca belirtileri nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve sersemliktir. Hastaların çoğunda çok az semptom vardır veya hiç yoktur. Hastalar normal bir hayat yaşarlar. Nadiren, kalp durmasına ve ani ölüme neden olabilen, yaşamı tehdit eden anormal kalp ritmi geliştirme riski vardır.

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