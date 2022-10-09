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Omega-3 kaynağı balık mevsimi geldi: Faydaları olduğu kadar zararı da var! Bu şekilde yemek zehirlenmelere neden oluyor

09.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene taze balık mevsimi heyecanla bekleniyor. Kokusuna rağmen oldukça sevilen balıklar sağlık için önemli bir yer taşıyor. Uzmanlar zengin omega-3 kaynağı balıkların düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak balığı nasıl yediğiniz sağlığınız için belirleyici etkenler arasında bulunuyor. Füme balıklar sağlık için büyük risk oluşturuyor.

Omega-3 kaynağı balık mevsimi geldi: Faydaları olduğu kadar zararı da var! Bu şekilde yemek zehirlenmelere neden oluyor

Balığın her damak tadına uygun olan çeşitleri bulunuyor. Çok farklı şekillerde pişirilebilen balıklar pişirme şekline göre lezzet değiştirebiliyor. En sık kullanılan ızgara, fırın ve kızartmanın yanı sıra füme balıklar da sıklıkla tüketiliyor. Uzmanlar füme balıklar hakkında uyarılarda bulunuyor. Özellikle yaşlıların ve hamilelerin füme balık yemekten kaçınmaları gerekiyor. Füme balık nadir görülen bir listeria gıda zehirlenmesi olasılığına neden olabiliyor. Füme somon gibi yemeye hazır füme balıklar, listeriosise neden olan bakterileri barındırabiliyor. Birçok insan bu zehirlenmenin ardından belirti göstermiyor veya ağrı ve ishal gibi sorunlar yaşıyor.

BU KİŞİLER İÇİN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

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Ancak bebekler, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar için listeriyoz, sepsis veya menenjit gibi ciddi ve yaşamı tehdit eden sorunlara yol açabiliyor ve hamileyken listeriyoz almak, düşük veya ölü doğuma neden olabiliyor. Gıda Standartları Ajansı (FSA), 2020'den bu yana, sekizi Birleşik Krallık'ta devam eden bir salgının bir parçası olarak bu yılın Ocak ayından bu yana olmak üzere 14 listeriosis vakası kaydedildiğini söyledi.

TÜTSÜLENMİŞ BALIKLARIN İYİCE PİŞTİĞİNDEN EMİN OLUN

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Biri hamile olan bu kişilerin çoğu, yemeye hazır füme balık yediklerini bildirmişti. İngiltere ve İskoçya'da vakalar tespit edildi. Ajans şimdi 65 yaşın üzerindekileri, hamile kadınları ve kanser gibi altta yatan tıbbi durumları olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış olanları, tütsülenmiş balıkları yemeden önce iyice pişirdiklerinden emin olmaları için uyarıyor. FSA, tütsülenmiş balıkları sıcak olana kadar pişirmenin tehlikeli bakterileri öldüreceğini ve herkesin yemesini güvenli hale getireceğini söyledi.

SON KULLANMA TARİHLERİNE DİKKAT

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FSA'daki olaylardan sorumlu başkan yardımcısı Dr Caroline Handford şunları söyledi: "Genel halk için listeria nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riskleri çok düşük olsa da, savunmasız insanları uyarmaya ihtiyacımız var - özellikle 65 yaş üstü, hamile kadınlar ve zayıflamış bağışıklık sistemleri – tütsülenmiş balık yemeye hazır tüketmenin devam eden risklerinin farkında olmalı. Bu gruplardan herhangi biri hazır füme balık yiyorsa, yemeden önce iyice pişirildiğinden emin olmalı. 'İnsanlar ayrıca, soğutulmuş yemeye hazır füme balıkları 5C (41F) veya altında soğuk tutarak, ürünleri her zaman son kullanma tarihlerine göre kullanarak, etiketteki saklama talimatlarını izleyerek ve sonuna kadar pişirerek riski daha da azaltabilirler.'

BAZI KİŞİLERDE BELİRTİ GÖRÜLMÜYOR

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Salgının araştırılmasında da yer alan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nda gıda güvenliği uzmanı olan Profesör Saheer Gharbia şunları söyledi: "Çoğu insanda enfeksiyon belirtisi görülmez veya yalnızca karın ağrısı veya ishal gibi hafif belirtiler görülür. genellikle tedaviye ihtiyaç duymadan birkaç gün içinde geçer. Ancak, bazıları çok daha ciddi hastalık riski altındadır."


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