Ömer Çelik’ten Avrupa Birliği’nin Türkiye raporuna tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye için hazırladığı 2023 yılı raporuna tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin önyargılı ve fanatik tavrını sürdürdüğünü söyledi.

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye Raporu, önceki raporlarda da gözlemlendiği üzere Türkiye’ye karşı önyargılı bir yaklaşımı yansıtması bakımından aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir.

Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır.

Avrupa Birliği Komisyonu ve AB’nin önde gelen devletleri, Gazze’de yaşanan felakete rağmen sergiledikleri tavır ile insani ve evrensel değerler adına konuşma salahiyetini tamamen kaybetmiştir.

Avrupa Birliği ülkeleri ve organlarının ortaya koydukları bu tavır, başta Türkiye olmak üzere insanlığın vicdanını esas alan tüm halkların ve devletlerin karşısında utanç verici bir yaklaşımdır.

Avrupa sokakları ile Avrupa devletleri arasında güçlü bir ayrışmanın yaşandığına tanık oluyoruz.

Avrupa sokakları, Filistin’deki insani felakete ilişkin, türlü engellemelere rağmen, evrensel değerlere ve uluslararası hukuka uygun bir tavır ortaya koymuştur.

Buradan bir kez daha Avrupa halklarını selamlarken, AB organlarını tarihe kara bir leke olarak geçen tutumlarına dair bir kez daha uyarıyoruz."





