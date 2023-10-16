Ömer Çelik'ten Avrupa'ya 'Gazze' tepkisi! 'Kendi suçlarını örtme çabasıdır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Avrupa'nın tutumuna değinen Çelik, "Batılı pek çok ülkede Filistin’e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır" dedi.

Çelik açıklamasında şunları ifade etti:

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"

"Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.

"İNSANLIK VİCDANINA MAHKUM OLMUŞTUR"

Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin’e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir.

"KENDİ SUÇLARINI ÖRTME ÇABASIDIR"

Batılı pek çok ülkede Filistin’e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur."

