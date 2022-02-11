Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kendi belediye başkanları bile...'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu:

Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur.

Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...

Sn Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektriğe hetirilen zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemişti.

DHA

