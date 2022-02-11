HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kendi belediye başkanları bile...'

Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kendi belediye başkanları bile...'

11.02.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur" dedi.

Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kendi belediye başkanları bile...'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu:

Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur.

Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...

Sn Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektriğe hetirilen zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemişti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Falyalı suikastinde flaş gelişme! Süre uzatıldıFalyalı suikastinde flaş gelişme! Süre uzatıldı
Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'
İğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izlettiİğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

İlginizi Çekebilir

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.